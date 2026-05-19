Viens pa kreisi, otrs – pie dzeltenā. Ceļu nesadala divas “Audi” markas automašīnas 0
Pirmdienas rītā Rīgas mikrorajonā Pļavniekos notikusi divu “Audi” markas automašīnu sadursme. Negadījums notika brīdī, kad viens autovadītājs veica kreiso pagriezienu, bet otrs centās paspēt šķērsot krustojumu pie dzeltenā luksofora signāla, par to plašāk vēstī TV3 raidījums “Degpunktā“.
Par kārtējo incidentu Lubānas, Andreja Saharova un Katlakalna ielas krustojumā īpaši sarūgtināts bija tuvumā dzīvojošais iedzīvotājs Konstantīns. Viņš dzīvo blakus notikuma vietai un ir neapmierināts ar satiksmes organizāciju. “Es nezinu, katru nedēļu, katru mēnesi šeit ir avārija, avārija!”
Krustojumā ir uzstādīta ceļu satiksmes uzraudzības ierīce – pārvietojamā videonovērošanas kamera, kuras ieraksti palīdzēs likumsargiem noskaidrot negadījuma apstākļus.
Kā tas nākas, ka itin bieži šeit ir šāda veida negadījumi, skatieties pievienotajā video.