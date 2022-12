Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķei-Freiberga šodien svin 85. dzimšanas dienu.

Jubilāri šodien dzimšanas dienā sveicis gan Valsts prezidents Egils Levits, gan Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Sirsnīgus novēlējumus sūta arī Latvijas iedzīvotāji.

Vaira Vike Freiberga, President of Latvia 1999-2007, is my hero and one of the greatest people I have had the honor to meet. She is wise, moral and indefatigable in her pursuit of freedom and justice. We are truly grateful to her. Happy Birthday, dearest @VairaVF! https://t.co/b48DR9nggx

— Kateryna Yushchenko 🌻 🇺🇦 (@KatyaYushchenko) December 1, 2022