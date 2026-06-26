Bils Geits
Bils Geits
Foto. Scanpix/MACDOUGALL / AFP

Bils Geitss nosauc četras profesijas, kuras, viņaprāt, mākslīgais intelekts neaizstās 0

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LA.LV
16:32, 26. jūnijs 2026
Viedokļi

Tehnoloģiju pasaules veterāns un “Microsoft” līdzdibinātājs Bils Geitss atkal pievērsis uzmanību ar prognozēm par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu. Iepriekš viņš bija nosaucis trīs profesijas, kuras varētu izdzīvot automatizācijas laikmetā, bet tagad šim sarakstam pievienojis vēl vienu.

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Mākslīgais intelekts jau šobrīd maina darba tirgu – uzņēmumi arvien vairāk pievēršas automatizācijai, cerot palielināt efektivitāti un samazināt izmaksas. Piemēram, Lielbritānijā investīciju bankas “Morgan Stanley” pētījums, uz kuru atsaucas “Bloomberg”, liecina, ka mākslīgā intelekta attīstība pērn jau ietekmējusi nodarbinātību, radot neto darbavietu samazinājumu.

Geitss, kura viedoklim tehnoloģiju jautājumos joprojām tiek pievērsta liela uzmanība, iepriekš, kā vēsta “The Economic Times”, minēja trīs profesiju grupas, kuras, viņaprāt, arī nākotnē būs vajadzīgas. Tās ir programmētāji, biologi un enerģētikas nozarē strādājošie.

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Tagad viņš šim sarakstam pievienojis arī profesionālos sportistus.

Runājot raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Geitss skaidroja, ka ir lietas, kurās cilvēku klātbūtni skatītāji joprojām vēlēsies saglabāt. “Piemēram, beisbols. Mēs negribēsim skatīties, kā datori spēlē beisbolu,” sacīja Geitss.

Tādējādi sportisti, vismaz pagaidām, var justies drošāk nekā daudzu citu profesiju pārstāvji. Pat ja roboti spēj kustēties, skriet, sist bumbu vai demonstrēt pārsteidzošas prasmes, sporta būtība tomēr ir cilvēka emocijas, neparedzamība, raksturs un sacensības gars.

Tomēr Geitsa kopējais vēstījums par nākotni nav tik mierinošs. Kad raidījuma vadītājs Džimijs Felons viņam pajautāja, vai cilvēki joprojām būs vajadzīgi, Geitss atbildēja: “Ne lielākajā daļā lietu – mēs paši izlemsim.”

Viņš gan precizēja, ka būs jomas, kurās cilvēki apzināti vēlēsies saglabāt savu lomu. Taču daudzās praktiskās nozarēs, pēc Geitsa domām, mākslīgais intelekts un automatizācija ar laiku pārņems lielu daļu pienākumu.

“Būs lietas, kuras mēs paturēsim sev, bet, runājot par lietu ražošanu, pārvietošanu un pārtikas audzēšanu, ar laiku tās būtībā kļūs par atrisinātām problēmām,” viņš norādīja.

Tikmēr 2025. gadā publicētā “Microsoft” pētījumā tika uzskaitītas 40 profesijas, kuras visvairāk varētu skart mākslīgā intelekta attīstība. “Microsoft” vecākā pētniece Kirana Tomlinsone gan skaidroja “Sky News”, ka pētījums nenozīmē automātisku darbavietu aizstāšanu. Viņas teiktā, tajā analizēts, kuras profesiju kategorijas visvairāk var izmantot mākslīgā intelekta čatbotus darba veikšanai.

Tomēr pētījumā norādīts, ka vislielākā pārklāšanās ar mākslīgā intelekta iespējām ir šādās profesijās:

– tulki un mutiskie tulki – 98% pārklāšanās;
– vēsturnieki – 91%;
– matemātiķi – 91%;
– korektori – 91%;
– automātisko iekārtu programmētāji – 90%;
– rakstnieki un autori – 85%;
– statistikas asistenti – 85%;
– pārdošanas pārstāvji – 84%;
– tehniskie rakstnieki – 83%;
– žurnālisti – 81%.

Šie dati rāda, ka mākslīgais intelekts īpaši spēcīgi var ietekmēt profesijas, kurās ikdienā tiek apstrādāta informācija, veidoti teksti, analizēti dati vai veikta tulkošana. Tomēr arī šajās jomās jautājums pagaidām nav tikai par aizstāšanu, bet arī par to, kā cilvēki izmantos jaunos rīkus savā darbā.

Geitsa prognoze gan skaidri iezīmē vienu: tuvākajos gados darba tirgus turpinās mainīties, un jautājums vairs nav par to, vai mākslīgais intelekts ietekmēs profesijas, bet gan – cik strauji un cik dziļi tas notiks.

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