Bīstami! Kurās vietās ledus vienmēr ir plānāks un neizturīgāks? 2
Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
Informācija apkopota no VUGD Drošības padomiem!!!
Upju sašaurinājumi. Tur veidojas caurtece, palielinās ūdens tecējuma ātrums, siltais ūdens upju dibenā sajaucas ar pārējo ūdeni un paceļas augšpusē, tāpēc šajā vietā ledus ir plānāks.
Zem tiltiem. Ledus tur vienmēr ir plānāks gaisa cirkulācijas un straujākas caurteces dēļ.
Pie krastiem. Dabīgo ūdens svārstību rezultātā, kā arī kūstot ledum un sniegam, ledus tiek atrauts no krastiem. Arī tumšais pamats sekmē ātrāku kušanu.
Pie krastiem, apaugušiem ar niedrēm. Šajās vietās ledus vienmēr ir trauslāks un neizturīgāks.
Zem ledus tumši priekšmeti. Ledus šādās vietās būs plānāks.
Kuģu ceļos. Ziemas periodā ledus tur ir neizturīgāks un plānāks, jo kuģošanas laikā tas bieži tiek salauzts.
Kanalizācijas, strauta ieteku vietās. Kanalizācijas ūdeņu ieteku vietās to augstākas temperatūras dēļ, strautu ieteku vietās straujas ūdens kustības dēļ ledus vienmēr ir plānāks.
Vietas ar zemūdens izciļņiem. Ledus ir plānāks straujas ūdens kustības dēļ.
Auksto avotu vietās. Ziemā, kad ūdenskrātuvēs ūdens zem ledus kārtas ir ap 0 ºC, avoti saglabā savu konstanto temperatūru – ap 8 ºC, un ledus virs tiem ir plānāks.
Citās vietās: platu upju grīvās, krauju nogāzēs, pie muliņiem, zemesragu tuvumā, āliņģu vietās, upēs ar spēcīgu straumi.
Neesiet vienaldzīgi pret tiem, kas atrodas uz ledus! Ja pamanāt no krasta pārāk tālu atrodošos cilvēkus, ziņojiet par tiem glābšanas dienestam, zvanot pa tālruni 112!