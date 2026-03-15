“Ir pienācis laiks sākt iepazīstināt sabiedrību ar īsto Kristīnu,” miljonārs Fiļs uzsāk publisku “veļas mazgāšanu” 0
Sabiedrība jau kādu laiku tīši vai netīši seko kādam šķiršanās stāstam, ko izdzīvo miljonārs un “Nurmuižas” saimnieks Oļegs Fiļs un Kristīne Jelinska. Abi turpina mētāšanos ar dažādiem apgalvojumiem sociālajos tīklos, tādējādi kliedējot to, ko paši sākotnēji apgalvoja, ka šķiršanās notiekot cieņpilni.
Fiļs svētdien sociālajos tīklos rakstīja intriģējošus tekstus: “Nu ko… Ir pienācis laiks sākt iepazīstināt sabiedrību ar īsto Kristīnu Jelinsku. Nevis to, ko jūs redzat “Instagramā”. Turpinājums sekos…”
Turpinājumā lasāmas vēl dažas frāzes: “Par biznesa klases izspiedēju un šantāžisti. Par ilgstoši uz darba nespējas lapas vadītāju. Ir pazuduši vairāki desmiti Nurmuižas ierakstu ar iemūžinātiem mirkļiem, taču nav zaudēta pašcieņa un ticība taisnīgumam.”
“Nurmuižas” saimnieks sola rīkoties: “Es nemazgāšu KJ netīro veļu. Es to jau sen esmu izmetis! Lai KJ pati to mazgā. Ir pienācis laiks nodot KJ un kontus “Retreatbyjelinska” kompetentajām iestādēm, lai tās izvērtē iespējamos kriminālpārkāpumus un beidzot jāļauj taisnīgumam darīt savu darbu. Maska jau sāk krist, un pavisam drīz mēs visi redzēsim īsto seju.”
Atbildes reakciju turpat – “Instagram” – publicējusi arī pati Kristīne, kura ievietojusi nedaudz garāku tekstu: “Man ir ļoti skumji, ka dēļ atriebības ex un 30k ietaupījuma (7 gadu veikums un radītie intelektuālie īpašumi ārpus darba līguma, pienākumiem un pirms darba attiecībām) uzņēmuma īpašnieks ir gatavs ziedot uzņēmuma reputāciju.
Man tagad atkal izsaka draudus, pat atņemt manu privāto kontu (tad tiekamies retrīta profilā, kamēr atgūstu savējo).
Īsumā – man atsūtīja vienošanos par summu 30k (ja, paskaitām no 2020.gada, kas ir 5 gadi, kas ir 60 mēneši, sanāk, ka mans atalgojums ir 500 EUR mēnesi – un šī darba summa vinam liekas kosmoss par 4 amatu pienākumiem bez brīvdienām (pat bez sestdienām, svētdienām), par logo, kontiem (kuri tika radīti pirms Nurmuižas un 11 reizes tika nomainīts profilu nosaukums – atnācu jau ar to profilu). Profli tika iegūti, summu man atteicās maksāt. Nu reāls uzmetiens, kas ir viņa stils, kādā viņš darbojas kā uzņēmējs. Tas īsumā par skopumu un taisnīgumu.
Vairāki advokāti apstiprināja, ka man pieder logo, soc.tīklu un mājaslapas autortiesības utt., bet man tik ļoti negribējās tiesāties par pašsaprotamām lietām.”