"Reālā kaujā tā būtu nogrimusi…" Ukraina bez jebkādām izredzēm sakāvusi NATO spēkus jūrā
Ukrainas spēki kopīgu mācību laikā pie Portugāles krastiem sakāva NATO spēkus, vēsta medijs “Dialog.ua”.
Ukrainas militārpersonas atkal veiksmīgi nodemonstrēja savas spējas kopīgajās mācībās ar NATO – šoreiz jūrā, pie Portugāles krastiem. Saskaņā ar vācu izdevuma FAZ datiem, attiecīgās mācības ir nesen notikušās “Dynamic Messenger/REPMUS 2025”.
Manevru laikā tā sauktā “Sarkanā komanda”, kuru vadīja Ukraina un kurā bija vienības no ASV, Lielbritānijas, Spānijas un citām valstīm, sacentās ar “Zilo komandu”, kas pārstāvēja NATO spēkus. Dažādi mācību scenāriji ietvēra ostu aizsardzību un jūras spēku konvoju pavadīšanu.
Kā ziņo FAZ avots, kas piedalījās mācību sagatavošanā, Ukrainas vadītā komanda pārliecinoši uzvarēja visās piecās epizodēs.
“Sarkanie” aktīvi izmantoja Ukrainas jūras bezpilota lidaparātus Magura V7, kas arī labi darbojās kaujā.
Saskaņā ar vingrinājuma noteikumiem par uzvarētāju tika uzskatīta tā puse, kas veiksmīgi “trāpīja” ienaidnieka kuģiem. Vienā epizodē “Sarkanās” komandas dalībnieki guva tik daudz simulētu trāpījumu NATO fregatei, ka tā reālā kaujā būtu nogrimusi.
Avots arī atzīmēja, ka alianses spēki dažos brīžos pat nepamanīja izmantotos uzbrukuma līdzekļus un šķita apmulsuši un drosmi zaudējuši.