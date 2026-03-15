Horoskopi no 16. līdz 22. martam. Šonedēļ tavu pasaules redzējumu var būtiski ietekmēt finanšu jautājumi 0
Auns
Šī nedēļa ir labvēlīga jaunu darbu uzsākšanai, partneru un domubiedru meklēšanai. Vienīgais, kas var sabojāt tavu noskaņojumu, ir kavēšanās, pārpratumi un dažādas neparedzētas aizķeršanās, tāpēc centies rūpīgi plānot savu laiku, centies izbraukt laicīgi un ar laika nelielu rezervi un darbus nenodod pēdējā brīdī. Un neaizmirsti, ka iemīlēšanās ne vienmēr palīdz koncentrēties uz darbu.
Vērsis
Tavs dzīvesprieks un optimisms piesaistīs cilvēkus un veicinās tavas popularitātes pieaugumu. Nedēļas beigās liktenis var tev dot iespēju, kuru būtu vērts izmantot, lai nostiprinātu savas pozīcijas ne tikai materiālajā, bet arī garīgajā jomā. Tavā dzīvē var parādīties jauns, svarīgs cilvēks.
Dvīņi
Sākas pakāpeniskas pārmaiņas tavā dzīvē. Tu esi uz pareizā ceļa un virzies pretī savam sapnim. Šonedēļ tas kļūs īpaši pamanāms. Ja pievērsīsi uzmanību sarežģītu problēmu risināšanai, tu ar tām lieliski tiksi galā. Tevi sagaida daudz romantikas, rūpju un mīlestības.
Vēzis
Sāc drosmīgi jaunus projektus un izmanto visu savu intelektuālo potenciālu, šobrīd tas ir īpaši spēcīgs. Šonedēļ tev var rasties laba iespēja pierādīt sevi darbā un virzīties uz priekšu karjerā. Šis ir piemērots brīdis, lai īstenotu sevi un parādītu savas spējas un talantus.
Lauva
Šonedēļ centies sev izvirzīt reālistiskus mērķus. Otrdien tava intelektuālā potenciāla izmantošana palīdzēs tev sasniegt panākumus un iegūt apkārtējo atzinību. Trešdien tevi var iepriecināt kādi notikumi vai ziņas, kas tevi interesēs. Piektdien vēlams neiesaistīties strīdos ar priekšniecību un neveidot konfliktus sev apkārt.
Jaunava
Šonedēļ tev būs jākoncentrējas uz galveno un nevajadzētu tērēt spēkus problēmām, kuras var atlikt uz vēlāku laiku. Tagad ir piemērots brīdis nopietni padomāt par nākotni un pieņemt svarīgu lēmumu. Tajā pašā laikā vēlams, lai tava pieaugošā aktivitāte un uzņēmība nepārvērstos tikai par rosīgas darbības imitāciju. Tu varēsi pilnībā izmantot savus kontaktus, taču, lai pārvarētu grūtības, būs nepieciešama neatlaidība.
Svari
Šonedēļ tavu pasaules redzējumu var būtiski ietekmēt finanšu jautājumi un iespēja nopelnīt cienīgu atalgojumu. Tev vajadzētu nopietni padomāt, vai esi apmierināts ar cilvēku, kurš ir tev blakus. Profesionālajā jomā veiksme tev uzsmaidīs, tava autoritāte pieaugs lēnām, bet nepārtraukti. Trešdien pastāv risks pakļauties kārdinājumam. Piektdien, lai sajustu dzīves pilnību, parunā ar draugiem par filozofiskām tēmām.
Skorpions
Šonedēļ tev būs iespēja labi nopelnīt un saņemt izdevīgu piedāvājumu. Nedēļas otrajā pusē vēlams sākt lēnu, bet neatlaidīgu virzību uz savu ambiciozo plānu īstenošanu. Zvaigznes sola, ka tev pieaugs radošais potenciāls, pastiprināsies intuīcija, un tu burtiski pārplūdīsi ar idejām.
Strēlnieks
Situācija veidosies atkarībā no tā, cik labi tu spēsi sadzīvot ar cilvēkiem. Otrdien labāk neveikt nekādus izlēmīgus soļus. Atstāj visu, kā ir, un pagaidām sakārto uzkrājušās lietas. Nedēļas otro pusi vēlams veltīt atpūtai un ceļojumiem, bet brīvdienās veiksmīgi izdosies pirkumi.
Mežāzis
Tev nāksies nostiprināt un aizstāvēt savus sasniegumus. Savaldi sevi, ja vēlies izvairīties no kļūdām. Centies rīkoties pēc sirds balss, bet neaizmirsti arī par saprātu, tad viss izdosies. Ceturtdien ļoti veiksmīgi noritēs lietišķās tikšanās un sarunas. Sestdien velti atpūtai un izklaidei draugu lokā.
Ūdensvīrs
Nav izslēgtas pārmaiņas darbā un mājās. Nezaudē pārliecību par saviem spēkiem, lai kādu darbu tu uzņemtos. Nedēļas otrajā pusē, ja tev radīsies vēlme atjaunot kādu sen zaudētu draudzību, būs īstais brīdis spert pirmos soļus. Ceturtdiena un piektdiena ir labvēlīgas dienas jauna projekta sākšanai. Tev būs jāpieņem daudz svarīgu lēmumu, taču šonedēļ visnozīmīgākie būs ģimenes jautājumi.
Zivis
Tev šis ir veiksmīgs periods. Tomēr tev jāspēj koncentrēties ne tikai uz darba jautājumiem, bet arī uz personīgo dzīvi. Nebaidies atzīties savās jūtās un izvēlēties cilvēku, kurš tev patiešām ir vajadzīgs. Tikties vienlaikus ar diviem cilvēkiem neizdosies. Par tavu noslēpumu uzzinās un tev nāksies izdarīt izvēli. Centies reāli novērtēt savas iespējas un neapbēdināties par sīkumiem.