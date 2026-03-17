"Saņēmu negācijas…" Piedzimuši šogad pirmie trīnīši, bet skaisto notikumu aizēno kas nepatīkams
12.martā Rīgas Dzemdību namā tika sagaidīti šogad pirmie trīnīši – divi puikas un viena meitene. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks vakar sveica ģimeni ar īpašo notikumu. Zināms, ka ģimenei tiks piešķirts vienreizējs pabalsts – 15 000 eiro.
Trīnīšu vecāki ir Sīmaņu ģimene no Valmieras. Kā informēja Dzemdību namā, mājās trīnīšus jau gaida četras māsas un brālis.
“No sirds sveicu jauno trīnīšu ģimeni. Patiesi priecājos par kuplām ģimenēm! Valsts tuvākajā laikā piešķirs ģimenei vienreizēju pabalstu 15 000 EUR apmērā. Paldies Rīgas Dzemdību nams personālam par profesionālo darbu,” sociālajos tīklos rakstīja ministrs.
Tomēr pār skaisto notikumu metas arī melna ēna. Interneta komentētāji negatīvi izteikušies par ģimeni. Par to ministrs izteicies platformā “X”.
Šodien sveicu trīnīšu vecākus! Jau saņēmu negācijas par Indiešiem utt.. Gribu uzsvērt, ka tā ir Romu ģimene, kura ir atgriezusies Latvijā pēc 15 gadiem Anglijā un vīrs ir atradis darbu mežsaimniecībā Valmierā! Viņi uzsver, ka nekur nav tik labi un skaisti kā mājās! Lai viss…
— Reinis Uzulnieks (@reinisuzulnieks) March 16, 2026
Citi soctīkla lietotāji norādīja, ka ikviena ģimene, kura vēlas dzīvot Latvijā, ir milzīga vērtība. It īpaši laikā, kad demogrāfija mūsu valstī kļuvusi par lielu izaicinājumu.
Kāds cits atkal pārmeta ministram, ka viņš skolā nav iemācījies, ka tautības raksta ar mazo burtu.
Ahh, cik žēl, ka mēs nemākam priecāties par faktu, ka kādam ir piedzimuši bērniņi, bet piesienamies nacionalitātei!
Bet es no visas sirds apsveicu un priecājos par šo ģimeni! Lai Dieva bagātīgā žēlastība un svētības ir viņiem ik uz soļa!
— Balanda (@BalandaLV) March 16, 2026
Katra ģimene, kas grib dzīvot un strādāt Latvijā un Latvijai, ir stipri vien vērtīgāka Latvijai un piederīgāka tai par rūgtu komentētāju internetā, kura patriotisms aprobežojas ar naida kurināšanu.
— Alise Zariņa (@phronemophobe) March 16, 2026
Tā ir paraugģimene – pasaulē pastrādājuši atgriežas mājās, strādā un izaudzina 8 bērnus. Zelta fonds.
— 🦉 Strix aluco 🇱🇻🇺🇦🇮🇱 (@_svilpaste_) March 16, 2026
Romu ir uzvārds? Ja tautība, tad tomēr sugas vārds – ar mazo burtu.
To māca pamatskolā. It kā.
(15 gadus nesaprata?)
— Marta♓ (@Marta_noMarta) March 16, 2026
Apsveicu! Vai čigānu ģimene nav pārsteigta pēc 15 gadu prombūtnes, ka šeit daži sākuši lietot to neveiksmīgo aizguvumu no svešām valstīm un valodām – "romieši"? Neviens Latvijas čigāns taču nekad nav iebildis, ka tiek saukts tā, kā latvju tautasdziesmās un literatūrā.
— counterbrange (@counterbrange) March 16, 2026
Jūs rakstīt varētu iemācīties! Ģimenei ar Romu maz sakara.
— Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) March 16, 2026
Latviski tautības raksta ar mazo burtu, valstis ar lielo.
— Ingmāra Balode (@IngmBalode) March 16, 2026
