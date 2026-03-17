Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"; Reinis Uzulnieks

“Saņēmu negācijas…” Piedzimuši šogad pirmie trīnīši, bet skaisto notikumu aizēno kas nepatīkams 24

8:22, 17. marts 2026
12.martā Rīgas Dzemdību namā tika sagaidīti šogad pirmie trīnīši – divi puikas un viena meitene. Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks vakar sveica ģimeni ar īpašo notikumu. Zināms, ka ģimenei tiks piešķirts vienreizējs pabalsts – 15 000 eiro.

Trīnīšu vecāki ir Sīmaņu ģimene no Valmieras. Kā informēja Dzemdību namā, mājās trīnīšus jau gaida četras māsas un brālis.

“No sirds sveicu jauno trīnīšu ģimeni. Patiesi priecājos par kuplām ģimenēm! Valsts tuvākajā laikā piešķirs ģimenei vienreizēju pabalstu 15 000 EUR apmērā. Paldies Rīgas Dzemdību nams personālam par profesionālo darbu,” sociālajos tīklos rakstīja ministrs.

Tomēr pār skaisto notikumu metas arī melna ēna. Interneta komentētāji negatīvi izteikušies par ģimeni. Par to ministrs izteicies platformā “X”.

Citi soctīkla lietotāji norādīja, ka ikviena ģimene, kura vēlas dzīvot Latvijā, ir milzīga vērtība. It īpaši laikā, kad demogrāfija mūsu valstī kļuvusi par lielu izaicinājumu.

Kāds cits atkal pārmeta ministram, ka viņš skolā nav iemācījies, ka tautības raksta ar mazo burtu.

Plašāk par priecīgo notikumu un ģimeni, kurā sagaidīta tāda laime, uzzini LTV Ziņu dienesta sižetā!

