Brīdina par palēninātu satiksmi piejūras virzienos







Piektdienas pēcpusdienā autovadītājiem jārēķinās ar palēninātu satiksmi piejūras virzienos, informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Piektdienas pēcpusdienā un brīvdienās jārēķinās ar lēnāku satiksmi, dodoties piejūras virzienos, tāpēc braukšanai autovadītāji aicināti izmantot laiku ārpus ierastajām maksimālās satiksmes stundām un plānot papildu laiku ceļam.

Palēnināta satiksme var būt arī Pierīgā uz Rīgas apvedceļiem un Bauskas, Ērgļu, Jelgavas un Ventspils, virzienā, kur turpinās ceļu būvdarbi.

Karstuma ietekmē uz asfaltētiem ceļiem, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī bedru labojumu vietās var veidoties izsvīdumi, kas var būt slideni.

Īpaša uzmanīgiem šādos apstākļos jābūt motobraucējiem, kam var traucēt arī smilts, ar ko kaisa izsvīdumu vietas.

Satiksmes dalībnieki aicināti informēt par šādām vietām, zvanot uz VSIA “Latvijas Valsts ceļi” diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555, lai ceļu uzturētāji varētu operatīvi veikt svīduma vietu apstrādi.

Šodien no plkst.9.30 līdz 15.30 uz Kokneses šosejas (P80) pie pagrieziena uz Ogresgalu (13,4.km) satiksmes uzskaites sensoru remontdarbu laikā satiksmi organizēs pa vienu joslu ar ceļazīmēm un vadstatņiem. Savukārt Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei un uz Valmieras šosejas (A3) pie Sēnītes garantijas remontdarbu laikā vietām ir sašaurināta brauktuve un samazināts atļautais braukšanas ātrums.

Autovadītāji aicināti ievērot visus būvdarbu un remontposmos noteiktos satiksmes ierobežojumus un braukt uzmanīgi.

Sestdienas, 23.jūlija, vakarā palēnināta satiksme var būt Jelgavas virzienā, kur notiks grupas “Prāta vētra” koncerts. Braucot maršrutā pa autoceļiem Jelgava–Dalbe (P100) un Jelgava–Dobele–Annenieki (P97), jārēķinās, ka pēc koncerta no plkst.23.30 līdz 00.30 satiksmei būs slēgts Lielās ielas posms ar tiltiem pār Lielupi un Driksu.

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek vairāk nekā 60 posmos visā Latvijā. Plānojot braucienus, autovadītāji aicināti ieskatīties būvdarbu kartē “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapā “www.lvceli.lv”, kur apskatāmi visi aktuālie remontdarbu posmi un satiksmes ierobežojumi valsts autoceļu tīklā.