Brīdinājums par nāvējošo "slinkuma drudzi". Tas var būt bīstams grūtniecēm un letāls mazulim







Eksperti ir izplatījuši jaunu brīdinājumu par šausminošā “slinkuma drudža” briesmām pēc tam, kad vīruss no kādas grūtnieces pārgāja viņas nedzimušajam bērnam, izraisot nedzīvi dzimušu bērnu. Oropouche vīruss, kas saukts arī par “slinkuma drudzi”, izraisīja satraukumu šā gada sākumā pēc tam, kad tas izplatījās ārpus ierastā Dienvidamerikas areāla uz Spāniju, Itāliju, Vāciju un ASV.

Pret šo vīrusu, kas nosaukts šā dzīvnieka vārdā, kuram tas sākotnēji tika atklāts, nav ne vakcīnas, ne īpašas ārstēšanas. Ir zināms, ka tas izraisa galvassāpes, muskuļu sāpes, locītavu stīvumu, sliktu dūšu, drebuļus, jutību pret gaismu un vemšanu.

Tas var ātri šķērsot hematoencefālisko barjeru un iekļūt centrālajā nervu sistēmā, kur tas var izraisīt meningītu un ārkārtējos gadījumos nogalināt. To pārsvarā izplata kukaiņi, taču ir ierobežoti pierādījumi, ka tas var izplatīties dzimumakta ceļā.

Līdz šim eksperti uzskatīja, ka ir apstiprināti tikai divi vīrusa pārnešanas gadījumi starp māti un bērnu. Tagad, pētot to vairāk, gūti pierādījumi par vīrusa potenciālu izraisīt katastrofālas sekas, mediķi ir ziņojuši par vēl vienu gadījumu, kas izraisīja nedzīvi dzimušu bērnu.

Mediķi dokumentēja gadījumu Brazīlijas ziemeļaustrumu Ceará štatā par 40 gadus vecu sievieti, kura 30. grūtniecības nedēļā bija inficēta ar oropouche vīrusu. Jūlijā viņai parādījās drudzis, drebuļi, muskuļu sāpes un stipras galvassāpes, neliela asiņošana no maksts. Viņas simptomi turpinājās deviņas dienas, un, lai gan sākotnēji pazīmes liecināja, ka auglim viss ir kārtībā, turpmākie skenējumi apstiprināja, ka viņas mazulis šajā periodā ir miris.

Pārbaudes nedzīvi dzimušajam zēnam, nekonstatēja attīstības traucējumus, bet analīze atklāja vīrusa klātbūtni viņa smadzenēs, mugurkaula šķidrumā, plaušās, aknās, nabassaitē, kā arī placentā.

Tas notika tikai dažus mēnešus pēc tam, kad visā Eiropā tika atklāti vairāk nekā ducis oropouche vīrusa gadījumu. Lai gan to sauc par “slinkuma drudzi”, to tieši neizplata paši sliņķi, bet gan mazi kukaiņi, kas var pārnēsāt slimību no sliņķiem uz citiem dzīvniekiem, tostarp cilvēkiem. Oropouche simptomi parasti sākas četras līdz astoņas dienas pēc koduma.

Lai gan tas var būt nāvējošs, letāls iznākums ir ārkārtīgi reti. Vairumā gadījumu simptomi izzūd četru dienu laikā pēc parādīšanās.

Eksperti joprojām pēta Oropouche precīzu ietekmi uz grūtniecību. Tomēr spontāno abortu gadījumi un palielināts iedzimtu defektu, ko sauc par mikrocefāliju, risks, kā rezultātā mazuļiem ir ļoti maza galva, ir dokumentēti iepriekš. Vīruss pieder tai pašai patogēnu ģimenei kā Zika, kas, kā zināms, palielina spontāno abortu un iedzimtu defektu risku.

Eiropā ir nedaudz Oropouche gadījumu, un tiek uzskatīts, ka visi gadījumi ir saistīti ar cilvēkiem, kas ceļo uz vīrusa skartajiem apgabaliem un saslimst pēc atgriešanās. Tomēr no šī gada janvāra līdz jūlija vidum Brazīlijā, Bolīvijā, Peru, Kolumbijā un Kubā reģistrēti vairāk nekā 8000 saslimšanas gadījumu.

Lielā gadījumu skaita dēļ Eiropas veselības aizsardzības amatpersonas brīdināja pilsoņus, kas ceļo uz epidēmijas apgabaliem vai uzturas tajos, par mērenu inficēšanās risku. Ieteikts tiem, kas atrodas šajos apgabalos, valkāt kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus, kreklus ar garām piedurknēm un garās bikses, lai samazinātu kodumu risku.

Eksperti saka, ka maz ticams, ka oropouche “pieņemsies spēkā” valstīs ar vēsāku klimatu, piemēram, Lielbritānijā, taču tas var kļūt par problēmu tiem, kas ceļo uz ārzemēm. Tiek uzskatīts, ka klimata pārmaiņas veicina pieaugumu, jo biotopu iznīcināšana ir palielinājusi mijiedarbību starp cilvēkiem un dzīvniekiem, kas, iespējams, pārnēsā slimību.

Oropouche pirmo reizi tika pamanīts tāda paša nosaukuma apgabalā Trinidādā un Tobāgo tālajā 1955. gadā.