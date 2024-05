“Būs dārgi un pēc pusgada viss jau pelēs!” Mīti par daudzdzīvokļu māju renovāciju Ieteikt







“Vienmēr iedzīvotājiem esam stāstījuši, ka visam apakšā vienmēr ir kaut kāds finansiālais pamats,” par daudzdzīvokļu mājas renovāciju TV24 raidījumā “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis” stāsta Oskars Skrastiņš, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Māju atjaunošanas nodaļas vadītājs.

Viens ir gribēt, otrs ir varētu.

“Jo jūs būsiet tālredzīgāki un būsiet veikuši būtiskus finanšu ieguldījumus sava īpašuma attīstībā, jo mazākas būs finansiālās saistības. Jo mazāks uzkrājums daudzdzīvokļu mājai būs veikts, jo lielāks būs kredīta maksājums.

Protams, kā jau visās dzīves jomās, finansiālais aspekts ir pirmajā vietā, euribor likmes kāpums otrajā vietā, tad cilvēki satraucas, ka māja neelpos un viss būs slikti, pēc sešiem mēnešiem viss pelēs, bet par to nav jāuztraucas, jo tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu un mēs jau drēbes ar rokām ar vairs nemazgājam, tāpat būvniecībā tehnoloģijas ir attīstījušās,” viņš min biežākos aizspriedumus par mājas renovāciju.

Jau vēstīts, ka, izstrādājot daudzdzīvokļu mājas renovācijas projektu ir iespēja pieteikties arī “ALTUM” valsts atbalstam, kas var segt līdz 49% izmaksām. Jāņem vērā, kā ēkas renovācija nenozīmē vien siltināšanas darbi, bet gan daudz plašāks veicamo darbu loks, raidījumu ciklā “Tev pieder daudz vairāk kā tikai dzīvoklis” izklāsta SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš.

“Siltināšana, protams, ir viena no lietām, ko mēs panākam, bet es labāk teiktu renovācija. Šeit nav tikai apšūšana ar paneļiem un nosiltināšana. Te ir daudz citas lietas – mājas vizuālais izskats kļūst daudz labāks, tiek mainīti logi, durvis, skaņa izolācija kļūst labāka – nav tāds troksnis no ielas. Tiek mainīti visi stāvvadi un guļvadi. Līdz ar to nav problēmas, ka kaut kādā brīdī kaut kas sāks tecēt. Iespēja katrā dzīvoklī individuāli regulēt siltumu, kas pie vecajām sistēmām nav iespējams. Ir ļoti daudz ieguvumu un tu praktiski dzīvo kā jaunā mājā – tas ir būtiskākais ieguvums,” norāda M. Ozoliņš.

Ar savu pieredzi dalās arī rīdzinieks Toms, kurš ir atjauninātā nama Mūrnieku ielā 14 iedzīvotājs. Toms norāda, ka māja kā īpašums ir liela vērtība, kas tikai palielinās to atjaunojot. Ar projekta izstrādi un nepieciešamo dokumentu kārtošanu palīdzēja RNP darbinieki, kas ļāvis arī iekļauties nepieciešamajos termiņos.