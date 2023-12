ChatGPT – vismeklētākais temats Vikipēdijā 2023.gadā. Cik daudz cilvēku interesējušies par karu Ukrainā?

Populārākais meklējuma temats “Vikipēdijā” 2023. gadā bija par ChatGPT – ar gandrīz 50 miljoniem skatījumu. Foto: REUTERS/SCANPIX

Kādi bija visvairāk meklētie temati Vikipēdijā 2023.gadā? Miljoniem cilvēku visā pasaulē vēršas pie Vikipēdijas (Wikipedia), lai labāk izprastu apkārtējo pasauli, un katru gadu šī bezmaksas tiešsaistes enciklopēdija publicē datus par gada visvairāk meklētajām tēmām. Un izrādās, ka populārākais meklējuma temats Vikipēdijā 2023. gadā bija par… ChatGPT – ar gandrīz 50 miljoniem skatījumu, tā vēstīja ārvalstu medijs “Euronews“.

Jā, šķiet, ka mūsdienās no mākslīgā intelekta pieminēšanas nav iespējams izvairīties.

Kopš “OpenAI” ChatGPT palaišanas pirms nedaudz vairāk nekā gada, tas ir strauji iekarojis sabiedrības uzmanību. Čatbots ir arī veicinājis aizvien plašākas debates par ģeneratīvā mākslīgā intelekta daudzsološo uzvaras gājienu, kā arī tā potenciālajiem draudiem, tostarp kultūras pasaulei.

Šī gada pirmās vietas nominācijas sakarā ir arī vērojama zināma ironija. “ChatGPT ir viens no ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkiem, kas ir apmācīts, izmantojot un analizējot lielu daudzumu Vikipēdijas digitālā satura tā, lai spētu atbildēt uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem,” sacīja Anuša Alikana (Anusha Alikhan), “Vikimēdijas fonda” galvenā komunikācijas speciāliste. “Tāpēc tas, ka miljoniem cilvēku apmeklē Vikipēdiju, lai uzzinātu par ChatGPT, ir interesants pavērsiens,” viņa uzskata.

Otrs lasītākais raksts Vikipēdijā 2023. gadā bija ikgadējais mirušo slavenību saraksts, taču par šo tematu gadu no gada ir bijusi vērojama liela interese. Šogad lielu interesi izraisījuši arī atsevišķi ieraksti par ievērojamām, mūžībā aizgājušām personām, tostarp lapas par Metjū Periju un Līzi Mariju Presliju.

Saskaņā ar datiem, ko publicēja “Wikimedia Foundation” – bezpeļņas organizācija, kas nodrošina bezmaksas, publiski rediģējamo tiešsaistes enciklopēdiju, šogad angļu Vikipēdija kopumā ir ieguvusi vairāk nekā 84 miljardus skatījumu.

Un lūk, šā gada 25 populārākie meklējumi angļu Vikipēdijā:

1. ChatGPT: 49 490 406 skatījumu

2. 2023. gadā mirušās personas: 42 666 860 skatījumu

3. 2023. gada Pasaules kausa izcīņa kriketā: 38 171 653 skatījumu

4. Indijas Premjerlīga: 32 012 810 skatījumu

5. Openheimers (filma): 28 348 248 skatījumu

6. Pasaules kauss kriketā: 25 961 417 skatījumu

7. J. Roberts Openheimers: 25 672 469 skatījumu

8. Džovans (Jawan) (Indiešu filma): 25,2525 milj: 21 791 126 skatījumu

9. 2023. gada Indijas Premjerlīga: 20 694 974 skatījumu

10. Pātans (Pathaan) (Indiešu filma): 19 932 509 skatījumu

11. The Last of Us (TV seriāls): 19 791 789 skatījumu

12. Teilore Svifta: 19 418 385: skatījumu

13. Bārbija (filma): 18 051 077 skatījumu

14. Krištianu Ronaldu: 17 492 537 skatījumu

15. Lionels Mesi: 16 623 630 skatījumu

16. Premjerlīga: 16 604 669 skatījumu

17. Metjū Perijs: 16 454 666 skatījumu

18. Amerikas Savienotās Valstis: 16 240 461 skatījumu

19. Īlons Masks: 14 370 395 skatījumu

20. Avatars: Ūdens ceļš (filma): 14 303 116 skatījumu

21. Indija: 13 850 178 skatījumu

22. Liza Marija Preslija: 13 764 007 skatījumu

23. Galaktikas sargi 3. daļa: 13 392 917 skatījumu

24. Krievijas iebrukums Ukrainā: 12 798 866 skatījumu

25. Endrjū Teits: 12 728 616 skatījumu

Saskaņā ar “Wikimedia” fonda datiem šis 25 visvairāk meklēto šķirkļu saraksts ir izveidots, izmantojot datus pēc stāvokļa uz 2023.gada 28. novembri. 2024. gada 3. janvārī dati tiks atjaunināti jau par visu iepriekšējo gadu.

Valstis, kas līdz šim 2023. gadā kopumā ir visvairāk veikušas meklējumus angļu valodas Vikipēdijā, ir ASV (33,2 miljardi) un Apvienotā Karaliste (9 miljardi) – tām seko Indija (8,48 miljardi), Kanāda (3,95 miljardi) un Austrālija (2,56 miljardi).

Vietne tika izveidota 2001. gada janvārī. Tā sevi raksturo kā “tiešsaistes enciklopēdiju ar bezmaksas saturu, ko raksta un uztur brīvprātīgo kopiena, kas publiski tiek dēvēti par „vikipēdistiem”.