Cilvēki aizstāv “Bolt” šoferi, kurš draudēja ar ieroci! Kā tas iespējams? Soctīklu vētras ap biedējošo video turpinās Ieteikt







Transporta pakalpojumu platformas “Bolt” partneršoferis, kurš brauciena laikā gandrīz izraisīja vairākas avārijas un beigās avarēja, kā arī pēc pasažiera aizrādījuma koncentrēties uz ceļu piedraudēja pasažieriem ar pistoli, ir neatgriezeniski bloķēts no platformas, informēja “Bolt” operāciju vadītājs Latvijā Mārcis Baķis.

Reklāma Reklāma

Tomēr diskusiju vētras nav apklusušas, jo, kā izrādoties, daudzi aizstāv šo šoferi. LA.LV pamanīja kādu karstu diskusiju Threads, kur cilvēki dalās savās pārdomās par šādu piedzīvojumu.

“Par to “Bolt” šoferi, kas izvilka ieroci brauciena laikā! Kādā sakarā cilvēki viņu aizstāv?

Puisis pilnīgi pareizi aizrādīja, ka nevar spaidīt telefonu! Es citreiz izsaucu boltu meitai! Lai aizved krīzes situācijā uz vajadzīgo vietu. Man tagad jāuztraucas, kurš slimnieks paspēlēsies ar telefonu vai vēl labāk- ieroci? Kādā sakarā hokeju vēl izdomāja meklēt? Un kādā sakarā policija to izskatīja kā “mazo huligānismu”? Pat video pierādījums ir, ka izvilka ieroci!” kāda sieviete raksta.

Kāda starpība, ka tas bija pneimatiskais ierocis! kāda starpība, ka klients aizrādīja par agresīvu braukšanu? Pareizi darīja klients! Tiem, kas idiotiski aizstāv šoferi, jums nav īsti ar galvu kārtībā…

Kāpēc man ir tagad jābaidās izsaukt taksi sev vai vēl labāk bērnam? Tiešām tas nav smags noziegums, izvilkt ieroci un draudēt klientiem? Policijai ir kāds jēdzīgs paskaidrojums?”

Policija šo skaidro: “Labdien! 18. maijā pirms plkst. 21.00 policija saņēma informāciju par kādu konfliktsituāciju taksometra vadītāja un pasažiera starpā. Rezultātā taksometra vadītājs pārkāpa vispārpieņemtās uzvedības normas, lietoja lamuvārdus un izvilka ierocim līdzīgu priekšmetu, ko pavērsa pret taksometra pasažieri. Neilgi pēc notikušā taksometra vadītājs apturēts. Par notikušo sākotnēji ir uzsākts administratīvais pārkāpumu process par sīko huligānismu, tomēr tas pārkvalificēts par agresīvu uzvedību.”

Arī citiem ir viedoklis, piemēram, viens vīrietis agresīvo šoferi labi saprot, rakstot: “Jāaizrāda ir normālā tonī, nevis kā to darīja pasažieris, pavēlošā balsī.. ja ar mani kāds runātu tādā tonī, man tāpat aizvērtos širmis.. nav brīnums ka laiku pa laikam kādam ielaiž svinu miesā, vai labākajā gadījumā galvā iedod, cilvēki vairs neprot cieņpilni aizrādīt un komunicēt, visi grib agresīvi diktēt savus noteikumus.. un bieži saņem to pašu atpakaļ..

Reklāma Reklāma

Katram tas “gandrīz” izraisīja avāriju šķiet savādāk.. klients varēja atteikties turpināt ceļu un izkāpt.. nevis es maksāju, es varu tevi par salašņu uzskatīt un pavēlēt braukt tā vai šitā.. ja netur nervi klientam, tad lai pats iedzer kādu nomierinošu tabletīti.. tāds klients arī pelnījis pa zobiem, lai nākamreiz izrādītu cieņu pret pakalpojuma sniedzējiem. un klientam nav nekādu tiesību diktēt savus noteikumus, tad jau lidmašīnā arī viņš ies pie pilota un sāks protestēt ka nav kungam pa prātam!”

Armands uzskata, ka: “Ja kaut kas nepatīk – vienmēr var palūgt apturēt auto un izkāpt. Cilvēki nez’ kādēļ ir aizmirsuši kādā valstī tie dzīvo. Jūs esat redzējuši noziedzīgo nodarījumu statistiku? Nē? Lūzu detalizēti iepazīties. Tā sauktā policija ir spējīga tikai iekasēt sodus no autovadītājiem, neko citu. To vienmēr jāatceras.. Ja kāds tomēr ir tik ļoti izkūkojis prātu, lai svešam cilvēkam sāktu mācīt kas un kā viņam jādara, Latvijā jārēķinās ar to, ka var dabūt pa muti.”

Savukārt uz šiem komentāriem atbildot, daudzi šausminājās, kā tas iespējams, ka šī šofera rīcība šķiet loģiska, kāpēc policija šo uzbrukumu sākotnēji kvalificēja par sīko huligānismu, citi vienkārši atzīst, ka tagad bail braukt ar taksi.

Jau ziņots, ka sabiedrisko attiecību kompānijas “Fox Consulting” speciāliste Kristiāna Paegle agentūru LETA informēja, ka svētdien, 18.maijā, izmantojot “Bolt” taksometra pakalpojumus, brauciena laikā “Bolt” vadītājs vairākkārt ignorējis pasažiera lūgumu pievērsties auto vadīšanai, nevis viedtālrunim, līdz šoferis pasažierim piedraudēja ar ieroci.

Pēc pasažiera teiktā, īsu brīdi pēc tam, kad autovadītājs gandrīz bija izraisījis divas sadursmes, vīrietim izdevās no auto izbēgt, savukārt pēc tam auto avarēja, ietriecoties priekšā braucošā mašīnā. Vīrietim par saņemto pakalpojumu “Bolt” izmaksājis kompensāciju divu eiro apmērā.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā aģentūra LETA noskaidroja, ka 18.maija vakarā policija saņēma informāciju par konfliktsituāciju starp taksometra vadītāju un pasažieri.

Taksometra vadītājs konfliktā pārkāpis vispārpieņemtās uzvedības normas, lietojis lamuvārdus un izvilcis ierocim līdzīgu priekšmetu, ko pavērsis pret taksometra pasažieri. Neilgi pēc notikušā taksometra vadītājs apturēts.

Par notikušo sākotnēji sākts administratīvais pārkāpumu process par sīko huligānismu, tomēr tas pārkvalificēts par agresīvu uzvedību.

Ierocim līdzīgais priekšmets ir bijis pneimatiskais ierocis, norādīja policijā.

Baķis aģentūrai LETA skaidroja, ka uzņēmums ir informēts par konkrēto situāciju un “Bolt” komandas vārdā atvainojas klientam par notikušo. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka partneršoferis no “Bolt” platformas ir neatgriezeniski bloķēts, un viņš vairs nevarēs izmantot “Bolt” platformu, lai sniegtu pakalpojumus.

Pēc viņa teiktā, klientam tika pārskaitīts standarta kompensācijas apjoms, kas balstīts uz brauciena garumu, taču viņš piebilda, ka kompensācija var tikt pārskatīta, ņemot vērā tālāko izmeklēšanas gaitu.

Viņš uzsvēra, ka drošība ir uzņēmuma prioritāte, tādēļ šādus gadījumus kompānija uztver nopietni un ievēro nulles toleranci pret jebkādiem partneršoferu pārkāpumiem. Vienlaikus viņš atzina, ka kompānija ir sazinājusies ar klientu un pārrunājusi šo gadījumu. Baķis arī norādīja, ka konkrētajam partneršoferim ir Autotransporta direkcijas (ATD) izsniegta licence un viņš nodrošināja pasažieru pārvadājumus ar taksometra automašīnu, kurai ir “dzeltenā” numurzīme.

“Bolt” ir gatava sadarboties ar Valsts policiju un izmeklēšanas procesā sniegs visu nepieciešamo informāciju, kas ir uzņēmuma rīcībā, piebilda Baķis.

Jau ziņots, ka “Bolt” 2013.gadā izveidoja Markuss Villigs, kuram patlaban kompānijas kapitālā pieder 16,87%. “Bolt” ir transporta pakalpojumu platforma Eiropā, kuru izmanto vairāk nekā 200 miljoni klientu un vairāk nekā 4,5 miljoni partneršoferu un partnerkurjeru vairāk nekā 50 valstīs un 600 pilsētās Eiropā un Āfrikā.