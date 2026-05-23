"Cilvēki gūglē meklē, kā pamest Krieviju" – slaveni krievi vēršas pie Putina ar netipiskiem lūgumiem
Krievijas viedokļu līderi, tas ir, influenceri un sabiedrībā zināmas personas, ir nākušas klajā ar virkni neierastu vēstījumu, kas adresēti prezidentam Vladimiram Putinam. Viņi norāda, ka daudzi Krievijas iedzīvotāji baidās skaļi runāt par savām problēmām, kā arī kritizē to, ko paši dēvē par “vēlmi atgriezt cilvēkus PSRS”.
Šo vēstījumu, kā ziņo Themoscowtimes.com, vilni aizsāka blogere un influencere Viktorija Boņa, kura aicināja Putinu pievērsties pieaugošajam sociālajam un ekonomiskajam spiedienam, kas pēdējās nedēļās dominē valsts ziņu virsrakstos. “Tauta no jums baidās, mākslinieki baidās, gubernatori baidās,” viņa sacīja, piebilstot, ka pati gan nebaidās.
“Starp jums un mums, parastajiem cilvēkiem, ir milzīga siena, un es vēlos šo sienu nojaukt,” viņa paziņoja 18 minūšu garā video, ko beidzamo dienu laikā noskatījušies jau vairāk nekā 24 miljoni cilvēku.
“Mēs uzskatām jūs par lielisku politiķi, taču ir daudz kā tāda, ko jūs nezināt,” sacīja Boņa, kura vislabāk pazīstama ar dalību populārajā realitātes šovā “Dom-2” un pašlaik dzīvo ārpus Krievijas.
Cilvēki kliedz pilnā balsī
Viņa uzskaitīja problēmas, par kurām “neviens gubernators nestāstītu” Putinam, tostarp postošos plūdus Dagestānā, naftas piesārņojumu Melnās jūras piekrastē, lopu likvidēšanu Sibīrijā un interneta bloķēšanu, kā arī cenu kāpumu un nodokļu slogu mazajiem biznesiem.
Kad video kļuva populārs, daļa skatītāju sāka izteikt minējumus, ka viņa varētu būt pieslēgusies Krievijas opozīcijai vai pat rīkojas pēc ārvalstu izlūkdienestu norādījumiem.
“Es neesmu nekāda opozicionāre. Nekad neesmu bijusi un neplānoju būt. Es esmu vienkārši cilvēks ar sirdi,” Boņa atbildēja uz trimdā esošo mediju interviju pieprasījumiem. Vēlāk viņa piebilda, ka par šī video ierakstīšanu viņai neviens nav maksājis.
Citi kritiķi tikmēr apšaubīja, vai šie lūgumi Putinam patiesībā nav PR kampaņa, kuras mērķis ir parādīt viņu kā “stingru prezidentu”, kurš vienkārši nezina par problēmām reģionos, vai arī tas ir smalkāks signāls no konkurējošiem grupējumiem, kas vēlas panākt ierobežojumu mīkstināšanu Krievijā.
Kremļa komentārs par video
Kā zināms, publiska Putina vai valdības politikas kritizēšana Krievijā gan slavenībām, gan citiem pilsoņiem var beigties ar kriminālvajāšanu un iekļaušanu “melnajos sarakstos”.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs ceturtdien paziņoja, ka Boņa ir izvirzījusi ļoti būtiskus jautājumus, taču varasiestādes jau strādājot pie to risināšanas.
“Mēs esam redzējuši šo video. Tas ir diezgan populārs un guvis lielu skatījumu skaitu,” sacīja Peskovs, piebilstot, ka “neviena no šīm problēmām nav atstāta bez uzmanības”.
“Man ir ļoti bail”
Tikmēr populārā blogere Aiza (pazīstama arī kā Aiza-Liluna Ai jeb Aiza Dolmatova) publicēja astoņu minūšu garu video, kurā asi kritizēja deputātu korupciju, kā arī nodokļu un komunālo pakalpojumu tarifu kāpumu.
Šobrīd jau dzēstajā video klipā Aiza izteicās, ka Putins, visticamāk, patiesībā nezina, kas notiek. Nākamajā dienā viņa paziņoja, ka vienkārši vēlējusies atbalstīt cilvēkus, un vēlāk video izdzēsa lielās mediju uzmanības un saņemto draudu dēļ.
“Man ir ļoti bail,” viņa sacīja un vēlāk piebild, “es nepateicu neko sliktu vai tādu, kā jau nebūtu medijos.”
Pat Kremli atbalstošais aktieris Ivans Ohlobistins, kurš savulaik pilna mēroga iebrukumu Ukrainā dēvēja par “svēto karu”, pievienojās aicinājumiem Kremļa saimniekam, nosaucot interneta un ārvalstu sociālo tīklu platformu bloķēšanu par milzīgu kļūdu.
Putina reitingi turpina krist
Putina reitings interneta atslēgumu, saziņas lietotņu ierobežojumu un cenu kāpuma fonā ir nokritis līdz zemākajam līmenim (67,8%) kopš 2022. gada februāra, liecina valsts aptauju aģentūras VCIOM dati.
Politikas analītiķis Staņislavs Belkovskis norādīja, ka Boņas vēstījums iekļaujas klasiskajā naratīvā “Labs cars, slikti bajāri”, kurā problēmās tiek vainotas zemāka līmeņa amatpersonas, nevis pats vadītājs.
Savukārt politologs un bijušais Putina runu rakstītājs Abass Gaļamovs sacīja, ka šie aicinājumi atspoguļo “tektoniskas nobīdes” Krievijas sabiedrībā. “Daudzi cilvēki opozīcijā… uz to visu reaģē ar izsmieklu,” viņš teica. Viņš arī apšaubīja apgalvojumus, ka šos paziņojumus būtu organizējis pats Kremlis.
“Viņa paraus sev līdzi cilvēkus, kuriem iepriekš politika neinteresēja. Arī viņu neapmierinātība aug – ir problēmas ar internetu, cenas veikalos kāpj, karš krīt uz nerviem, viss kopumā viņus nogurdina, un valsts, ja tā var teikt, iebrūk viņu privātajā dzīvē,” viņš sacīja.”Boņa zināmā mērā ir marķieris, ka tā ir tendence – cilvēki jūt, ka viņi nav vieni, ka ir sabiedrībā zināmas personas, kas domā tāpat kā viņi,” secināja eksperts.