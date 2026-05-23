“Amputācija ir laika jautājums!” Pusaudzis Igaunijas kara muzejā teju zaudē pirkstu, ātrā palīdzība neierodas 0

18:43, 23. maijs 2026
Skolas ekskursija uz Igaunijas Kara muzeju ar traģisku negadījumu beigusies kādam 17 gadus vecam jaunietim – viņš labās rokas rādītājpirkstu iespieda militārā transportlīdzekļa lūkā, gandrīz noraujot to līdz locītavai. Ātrajai palīdzībai tika zvanīts sešas reizes, taču tā tā arī neieradās, par šo negadījumu vēstī kaimiņzemes portāls Postimees.ee.

medijam pastāstījusi Svetlana Hramova, jaunieša māte no Tallinas, negadījums notika 5. maijā, kad viņas dēla 10. klase angārā pētīja militāro aprīkojumu. “Viņi lūdza muzeja darbiniekam atļauju uzkāpt uz kādas militārās mašīnas. Viņš atļāva. Dēls mēģināja iekāpt, un tajā brīdī lūka aizcirtās un norāva viņam pirkstu.”

Mamma uzskata, ka muzeja ekspozīcijai būtu jābūt droši nostiprinātai: “Mana galvenā sūdzība ir par muzeju. Tas tiek reklamēts kā interaktīvs muzejs, kur var aptaustīt un sajust lietas. Bet kur ir drošības pasākumi?” Igaunijas Kara muzejs pēc incidenta sola pārskatīt drošības noteikumus un, ja nepieciešams, ieviest papildu pasākumus.

Tomēr jautājumus radījusi arī neatliekamās palīdzības izsaukuma norise – kā vēstī medijs, skolotāja, kas pavadīja grupu, pēc palīdzības izsaukšanas un nesagaidīšanas pati nogādājusi pusaudzi slimnīcā, jo palīdzība kavējusies.

Neatliekamās palīdzības dienests skaidro, ka izsaukums ticis klasificēts kā zemākas prioritātes, jo cietušā stāvoklis nav bijis dzīvībai bīstams. Cietušā māte tikmēr pauž smagas bažas par sekām, sakot: “Amputācija ir tikai laika jautājums. Vienīgais jautājums ir, cik liela tā būs.”

