Foto: LETA

“Citādi vispār nespētu izdzīvot!” Ieva Akuratere atklāti par dzīvi pensijā 0

LA.LV
11:44, 10. oktobris 2025
Kokteilis Dzīvo

Dziedātāja un bijusī deputāte Ieva Akuratere žurnālam “Privātā Dzīve” dalījusies sajūtās par gaidāmo pensiju indeksāciju. Leģendārās grupas “Pērkons” soliste uz šo faktu raugās ļoti reālistiski un atklāj, ka nepavisam nav “nekāda bagātā kundze.”

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēki, kas dzimuši šajos trīs datumos, dziļi sirdī mūžam paliek jauni – tam ir īpašs skaidrojums
Vakar tika ziņots par kādu jaunu puisi, kurš Iļģuciemā kopā ar suni palicis bez pajumtes, bet jau pēc pāris stundām viss bija sagriezies pavisam citādi 5
“Degvielas cena pieaugšot par 37 centiem litrā!” Advokāts pēc Saeimas balsojuma nesaprot, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši ielās 4
Lasīt citas ziņas

“Tas pensijas pielikums ir, tā teikt, aiz pieklājības. Viss milzīgi sadārdzinās, un nekāds pielikums jau nesanāk, labākajā gadījumā – izlīdzināsies,” sacīja Akuratere. “Manuprāt, pensijas jāpalielina tikpat regulāri, cik regulāri pieaug cenas.”

Dziedātāja neslēpj: “Man nav pārāk liels darba stāžs, un savulaik daudziem mūziķiem nekāda pamatdarba nebija. Laiks, kad otro reizi studēju, arī nav ieskaitīts stāžā. Manus dokumentus kāds izņēmis no arhīva, un nevaru pat pierādīt, ka esmu studējusi.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Nesen ugunsgrēks, bet šodien – gāzes noplūde: nedienas kādā bērnudārzā Rīgā
Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta…
“Kļūsti Labāks” aicina jauniešus pilnveidot basketbola prasmes rudens brīvlaika treniņu sērijā

“Pērkons” soliste žurnālam atklājusi, ka izdzīvot tikai ar pensiju nevarētu.

“Par laimi, vēl varu strādāt, citādi vispār nespētu izdzīvot. Būtu jāpārdod savs īpašums. Protams, veikalā visu pērku, kad ir atlaides. Cenšos iegādāties ekoloģiskus produktus, kas, protams, nav lēti. Tāpēc neesmu nekāda bagātā kundze!”

Vairāk lasiet jaunākajā žurnāla “Privātā Dzīve” izdevumā!

Ieva Akurātere un Aivars Hermanis koncertā Mālpils muižā
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Reforma vai ilūzija? Eksperts skaidro, kā valdība “risina” izdienas pensiju problēmu
Kokteilis
“Man pat kauns teikt…” Alfrēds Rubiks atklājis, cik lielu pensiju šobrīd saņem
“Baletdejotāji nevar uzturēt bērnus, aktieriem veselība sabojāta!” Rubenis atklāj, kas notiek mākslas “aizkulisēs”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.