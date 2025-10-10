“Citādi vispār nespētu izdzīvot!” Ieva Akuratere atklāti par dzīvi pensijā 0
Dziedātāja un bijusī deputāte Ieva Akuratere žurnālam “Privātā Dzīve” dalījusies sajūtās par gaidāmo pensiju indeksāciju. Leģendārās grupas “Pērkons” soliste uz šo faktu raugās ļoti reālistiski un atklāj, ka nepavisam nav “nekāda bagātā kundze.”
“Tas pensijas pielikums ir, tā teikt, aiz pieklājības. Viss milzīgi sadārdzinās, un nekāds pielikums jau nesanāk, labākajā gadījumā – izlīdzināsies,” sacīja Akuratere. “Manuprāt, pensijas jāpalielina tikpat regulāri, cik regulāri pieaug cenas.”
Dziedātāja neslēpj: “Man nav pārāk liels darba stāžs, un savulaik daudziem mūziķiem nekāda pamatdarba nebija. Laiks, kad otro reizi studēju, arī nav ieskaitīts stāžā. Manus dokumentus kāds izņēmis no arhīva, un nevaru pat pierādīt, ka esmu studējusi.”
“Pērkons” soliste žurnālam atklājusi, ka izdzīvot tikai ar pensiju nevarētu.
“Par laimi, vēl varu strādāt, citādi vispār nespētu izdzīvot. Būtu jāpārdod savs īpašums. Protams, veikalā visu pērku, kad ir atlaides. Cenšos iegādāties ekoloģiskus produktus, kas, protams, nav lēti. Tāpēc neesmu nekāda bagātā kundze!”
