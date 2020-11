Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Covid-19 atgriežas Skrundas novadā. SPKC dati atklāj, kur reģistrēts lielais vairums jauno gadījumu Ieteikt 1





Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati rāda, ka arī sestdien lielais vairums – aptuveni divas trešdaļas – jauno Covid-19 gadījumu atklāts Rīgā un Daugavpils apkārtnē.

Taču pieejamajos datos par saslimušo skaitu ir redzamas zināmas neatbilstības ar publiskoto informāciju par saslimušo kopskaitu, tāpēc iespējams, ka tajos ir ieviesušās kādas kļūdas un tie tiks koriģēti, kā tas, piemēram, šonedēļ bija ar informāciju par saslimušo skaita būtisku pieaugumu Aglonas un Ādažu novados.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 152 jauni inficētie, un kopumā pēdējo 14 dienu laikā galvaspilsētā ar Covid-19 sasirguši vismaz 2184 cilvēki. Daugavpilī reģistrēti 78 jauni saslimušie, un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 568 cilvēkus. Savukārt Daugavpils novadā reģistrēti 16 jauni saslimušie, līdz ar to pēdējo 14 dienu laikā novadā inficējušies 65 cilvēki.

Covid-19 turpina izplatīties Varakļānu novadā – pagājušās diennakts laikā atklāti 22 jauni saslimušie, pēdējās 14 dienās saslimušo skaitam sasniedzot 43. Saslimšana ar Covid-19 turpinās arī Jelgavā – aizvadītajā diennaktī pilsētā reģistrēti 19 saslimšanas gadījumi, līdz ar to Jelgavā pēdējās divās nedēļās inficēto skaits sasniedzis 100.

Salaspils novadā reģistrēti 11 jauni saslimšanas gadījumi, Talsu novadā – desmit, Ķekavas novadā – deviņi, savukārt Jūrmalā, Krāslavas novadā un Salacgrīvas novadā reģistrēts pa septiņiem saslimšanas gadījumiem. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Saslimšana ar Covid-19 ir atgriezusies Skrundas novadā, kur iepriekš visi bija atveseļojušies.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits pašlaik ir Rīgā – 2184, Daugavpilī – 568, Jūrmalā – 138, Krāslavas novadā – 107, Jelgavā – 100, Mārupes novadā – 92, kā arī Liepājā un Rēzeknē – abās pilsētās 90 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 75 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 69 – vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 62 – vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 56 – vecumā virs 70. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau vēstīts, ka sestdien Latvijā ar Covid-19 saslimuši vēl 376 cilvēki, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā veikti 4079 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 9,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 13 120 personas, bet 153 inficētas personas mirušas. Pēdējās diennakts laikā neviens ar Covid-19 inficētais nav miris.