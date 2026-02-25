VIDEO. Daugavpils parkā noticis sprādziens, kurā cietis cilvēks – izskan versija par iespējamo negadījuma cēloni 5

LETA
16:06, 25. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Tā sauktās mūžīgās uguns apkopes laikā Dubrovina parkā Daugavpilī noticis sprādziens un cietis cilvēks, informē pilsētas Pašvaldības policijā.

Darbi notikuši 19. februārī. Policijā skaidro, ka, iespējams, gāzes noplūdes rezultātā notikusi eksplozija. Policijas publiskotajā video redzams, ka tās laikā pie “mūžīgas uguns” atradies cilvēks.

Cietušajam sniegta medicīniskā palīdzība. Video redzams, ka cilvēks pēc sprādziena kustējies, taču kājās nav piecēlies.

Video jau pēc sprādziena arī liecina, ka memoriālā atkal ir “mūžīgā uguns”, kas video sākumā nav degusi.

Valsts policijas Dienvidlatgales iecirknī par notikušo padomju karavīru memoriālā ir sākta pārbaude un tiek noskaidroti notikušā apstākļi. Policijā informē, ka notikuma vieta ir norobežota.

