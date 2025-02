Foto. Scanpix/REUTERS/Bernadett Szabo

Dāņi nepaliek parādā Trampam. Ja viņš grib pirkt Grenlandi, tad arī Dānijai tieši pietrūkst viens "smuks štatiņš"







Vai esat kādreiz skatījušies kartē un domājuši: “Dānijai vajadzētu vairāk saules, palmu un skrituļslidu”? Tagad mums ir unikāla iespēja šo sapni īstenot. Iegādāsimies Kaliforniju no Donalda Trampa!

“Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Kalifornija varētu kļūt par daļu no Dānijas, un mēs aicinām jūs piedalīties šajā vēsturiskajā darījumā,” šāds aicinājums izteikts dāņu vietnē denmarkification.com, kur savākts itin pieklājīgs atbalsta balsu skaits.

Kāpēc tieši Kalifornija?

– Saule visu gadu: Dānijas laika apstākļi ir, maigi sakot, drēgni. Kalifornijā ir 300 saulainas dienas gadā – iedomājieties, kā jūs nomainītu gumijas zābakus pret iešļūcenēm!

– Tehnoloģiju centrs: Kalifornija ir tehnoloģiju un jaunuzņēmumu galvaspilsēta. Iegūstot šo štatu, mēs varētu kļūt par globālajiem līderiem inovācijās.

– Avokado tostermaizītes mūžīgi: Kalifornija nodrošina 90% no ASV avokado ražas. Tas nozīmē, ka avokado tostermaizītes nekad nebeigsies!

– Brīvības aizsardzība: Mēs visi zinām, ka Dānija izceļas ar demokrātiju un brīvību. Kalifornija varētu kļūt par drošu patvērumu tiem, kas vēlas vairāk brīvības un progresīvu politiku.

– Disnejlenda pārtaps par Hansa Kristiana Andersena pasauli: Iedomājieties Mikipeli vikingu ķiverē!

Kāpēc Tramps varētu pārdot?

Tramps nav Kalifornijas lielākais fans – viņš to ir saucis par “visvairāk izpostīto štatu Amerikā” un gadiem ilgi konfliktējis ar tā vadītājiem. Mēs esam diezgan pārliecināti, ka par pareizo cenu viņš būtu gatavs to pārdot, teikts portālā. “Un, lai darījumu padarītu pievilcīgāku, mēs viņam piedāvāsim neierobežotu Dānijas konditorejas izstrādājumu piegādi.”

Lieliskais plāns

Mērķis: Piesaistīt 1 triljonu dolāru (plus mīnus dažus miljardus). Tas ir tikai aptuveni 200 000 kronu no katra dāņa. Atsakieties no pāris kafijām, un viss būs kārtībā!

– Labākie sarunu vedēji: Nosūtīsim “Lego” vadītājus un seriāla “Borgen” aktierus, lai noslēgtu šo darījumu.

– Jaunās vērtības: Kalifornija tiktu pārdēvēta par Jauno Dāniju, Losandželosa kļūtu par Løs Ångeles, un mēs ieviestu dāņu tradīcijas – hygge Holivudā, velosipēdu celiņus Beverlihilsā un bioloģiskus smørrebrød uz katra stūra. Protams, arī tiesiskumu, universālo veselības aprūpi un faktos balstītu politiku.