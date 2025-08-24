“Tas nonāk pretrunā ar datu aizsardzību!” Mārtiņš Kanters par diagnožu norādīšanu darba nespējas lapā 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” mūziķis un Latvijas Radio 2 programmu vadītājs Mārtiņš Kanters dalījās savās pārdomās par diagnožu norādīšanu slimības lapās un to, kā tas atbilst datu aizsardzības jautājumiem.
Kanters atzīst, ka pats nekad nav bez vajadzības izmantojis iespēju atvērt darba nespējas lapu: “Mūžā lieki neesmu izmantojis. Absolūti pēc vajadzības. Ņemot vērā, ka mans darbs ir ļoti cieši saistīts ar balsi, nu tad, ja aizejot pie daktera, dakteris paziņo – klau, tev ir laringīts un tev ir divas iespējas – vai nu tu klusē, vai skatīsimies kā būs, tad tomēr es izvēlos paklusēt.”
Viņš norāda, ka diagnozes norādīšana slimības lapā nesaskan ar privāto datu aizsardzību: “Bet to, kas ir cits iemesls, es nezinu. Es gan gribu uzreiz tam pieķerties, ka tāda norādīšana, ja mums ir personu datu aizsardzības un viss pārējais, šis tā kā viegli iet tam cauri? To uzreiz darba devējs redz un kaut kas vēl tur to redz. Bet tas jau uzreiz nonāk pretrunā ar datu aizsardzību un visu pārējo.”
Mūziķis arī izcēla paradoksu, ka vienlaikus tiek prasīts parakstīt papīrus par cilvēka piekrišanu, ka viņu drīkst filmēt vai fotografēt, taču tajā pašā laikā vēlas ieviest to, ka darba nespējas lapā ir jāuzrāda diagnoze, kas kļūst pieejama arī darba devējam: “Tikko mums vēl vajag visiem parakstīt papīru par to, ka tevi tur parādīs televizorā vai vēl kaut ko. Un te pēkšņi visi zinās, kas tev kaiš.”