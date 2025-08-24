Par mierīgu dzīvi vari aizmirst – šī nedēļa būs aktīva un aizraujoša! Horoskops no 25. līdz 31. augustam 0
Auns
Ja šobrīd īpaši vēlies izaugsmi karjerā, ir vērts uzņemties lielākas saistības – vadība to noteikti novērtēs. Personīgajā dzīvē tavs miers un draudzīgums palīdzēs izlīdzināt visus asākos brīžus. Ceturtdien nav ieteicams kārtot finanšu jautājumus – tas var novest pie pārpratumiem un domstarpībām. Sestdien pievērs uzmanību savai intonācijai: centies nepacelt balsi uz tuvajiem cilvēkiem, jo viņi būs īpaši jūtīgi.
Vērsis
Nedēļa solās būt spilgta un piepildīta ar dažādiem iespaidiem, notikumiem, tikšanām un jaunām pazīšanām. Labvēlīgs laiks jauna darba meklēšanai. Tavs humors un šarms var pozitīvi ietekmēt panākumus daudzās lietās. Neaizmirsti par atpūtu – tev nāktu par labu neliels ceļojums uz jūru vai kalniem. Ģimenē iespējami strīdi, ja plāni nesakrīt. Esi pacietīgāks un sper soli pretī saprātīgam kompromisam.
Dvīņi
Šonedēļ saņemies un pieņem notiekošo. Jau pavisam drīz tevi gaida panākumi, mīlestība un prieks. Tavā prātā radīsies daudz dažādu ideju, daudzas no tām nesīs peļņu. Saziņā ar cilvēkiem gaidāmas negaidītas situācijas un oriģināli gājieni no sarunu biedru puses. Strīdos labāk neiesaistīties – reizēm klusēt un pēc tam darīt pa savam ir daudz prātīgāk nekā mēģināt pierādīt savu taisnību.
Vēzis
Šonedēļ iespējamas pārmaiņas darbībā. Tas nenozīmē darba maiņu – vienkārši parādīsies jauna tēma vai pat virziens. Pieņem kolēģu palīdzību, tā tev ļoti noderēs. Nedēļas beigās sajutīsi pēkšņu ritma maiņu – spriedzes vietā nāks vieglums, atvērsies “otrais elpas vilciens”. Brīvdienās mīļotais cilvēks var aicināt tevi romantiskā braucienā.
Lauva
Daži tavi uzskati ar laiku ir novecojuši – atlaid pagātni. Mācies skatīties uz situāciju no malas, neļaujies panikai un nesūdzies. Iespējamas pārmaiņas mājās. Beidzot izdosies panākt savstarpēju sapratni ar radiniekiem.
Jaunava
Šobrīd uz veiksmi vien paļauties nevajadzētu – rūpīgi plāno darbus un tikšanās. Nāk aktīvs radošais posms. Pirmdien būs veiksmīgi braucieni un komandējumu sākums. Trešdien izmanto savu aktivitāti un intuīciju, ceturtdien iespējama oriģinālu projektu īstenošana. Brīvdienās nāksies risināt mājas lietas un sīkas neērtības.
Svari
Laba nedēļa, lai pabeigtu iesākto un atgūtu nokavēto. Tev ir spēks mainīt attiecības ar apkārtējiem uz labāko pusi. Pirmdien un piektdien izvairies no strīdiem – tie neko labu nedos. Trešdien gaidi interesantu informāciju, kas ar sakaru un iespēju palīdzību pavērs ceļu karjeras izaugsmē. Brīvdienās tevi gaida mīlestība un romantika.
Skorpions
Par mierīgu dzīvi vari aizmirst – šī nedēļa būs aktīva un aizraujoša. Būs jāpieņem lēmumi – nospraud sev minimālo programmu un ķeries pie darbiem. Galvenais – neko nepalaist garām. Sarežģītākie jautājumi kļūs skaidri tikai nedēļas vidū, tāpēc līdz tam nepārcensties. Piektdien gaidāmi ievērojami ienākumi.
Strēlnieks
Šonedēļ iespējamas nesaskaņas ar darījumu partneriem – meklē saprātīgu kompromisu. Pieturies pie plāna. Esi uzmanīgs, runājot ar kolēģiem un priekšniecību – ne visi novērtēs tavus izteikumus. Grūtā situācijā varēsi paļauties uz draugu atbalstu. Piektdien labvēlīgi braucieni un ceļojumi – neatliec ieplānoto atpūtu.
Mežāzis
Partneru un kolēģu pastiprināta interese tev var būt apgrūtinoša – labāk kādu brīdi palikt ēnā. Iespējams, nelabvēļi mēģinās tevi provocēt uz konfliktu. No otrdienas līdz sestdienai veiksme būs tavā pusē. Piektdien notikums pavērs jaunas iespējas. Līdz sestdienai centies pabeigt iesāktos darbus un atgriezties no komandējuma vai atvaļinājuma.
Ūdensvīrs
Labs laiks karjeras izaugsmei un svarīgu lietu risināšanai. Pirmdien nepārspīlē ar autoritātes demonstrēšanu, īpaši klātesot zinošākiem cilvēkiem. Ceturtdien būs iespēja parādīt savu erudīciju – gaidāms daudz tikšanos, sarunu un braucienu. Nedēļas otrā puse prasīs no tevis diplomātiskumu. Brīvdienās labāk atpūties vienatnē.
Zivis
Tagad būtu vērts padomāt par sava tēla maiņu. Nestrīdies ar priekšniecību un, ja vari, centies retāk parādīties viņiem acu priekšā. Pievērs uzmanību saviem vārdiem, pirms runā, labi apdomā. Apstākļi veicinās tavu principu un ieradumu pārvērtēšanu. Veltī vairāk laika ģimenei, īpaši bērniem.