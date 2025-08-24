Majors Slaidiņš atklāj, kam viņš vispār ir zaudējis ticību 0
“Vai Krievija ievēros jauno miera līgumu un spēlēs spēli godīgi?” – par termiņiem tur runas nav, cik ilgi šis godīgums jāievēro, vai tas būs gads vai četri, nav zināms. Bet ir zināms, kā ir ar visiem šiem miera līgumiem, tā savu komentāru TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” iesāka Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
“Man vairs nav nekādas ticības!” saka Slaidiņš, piebilstot: “Cik ir šādu līgumu jau parakstīts?!”
ASV prezidents Donalds Tramps tikšanās laikā ar Eiropas līderiem paziņoja, ka domā, ka: “Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēlas uzturēt labas attiecības ar mani, tāpēc es teikšu, ka pēc nedēļas vai divām mēs zināsim, vai mums izdosies atrisināt šo problēmu, vai izdosies izbeigt šo slaktiņu – mēs visi esam ieinteresēti.”
“Trampam tagad ir cerība, ka Putins tagad parādīs saviem iedzīvotājiem, ka viņš vairs nav stiprais Krievijas līderis, kas pieņems Amerikas kaut kādus noteikumus?” vaicā Slaidiņš, piebilstot, ka “grūti noticēt, ka Putins spēs kaut ko tādu izdarīt.”