Empātijas, iecietība, spēja palīdzēt otram mūsdienu sabiedrībā nereti ir aizmirstas vērtības. Mūsu antisociālā ikdiena, darbs no mājām, dzīves “izpušķošana” sociālajos tīklos ir izkliedējusi pašu galveno – cilvēcību!
Kāds vīrietis sociālajos tīklos dalījies ar sirdi plosošu stāstu, ko novērojis, ejot garām kādas sirmgalves mājai.
“Mūsu mazpilsētā ir nolaista un diezgan novārtā atstāta māja, kurā dzīvo gados vecāka sieviete ar invaliditāti. Cik man zināms, viņai ir garīga atpalicība. Viņa reti iziet ārā. Un kādu dienu, atgriežoties mājās no pilsētas, es ieraudzīju pie viņas mājas bariņu 13–15 gadus vecu jauniešu, kas kliedza un izprovocēja dažādos veidos kundzi iziet ārā no nama.
Viņi viņu apsauca visādos rupjos vārdos. Es redzēju, kā viņa skatās ārā pa logu, un viņas acīs bija bailes. Es reti kad iesaistos konfliktos, ja vien tas nav saistīts ar mani personīgi vai apdraudot citas personas veselību vai dzīvību.
Bet šoreiz man nervi neturēja. Šāda jauniešu uzvedība pret vecu sievieti ar invaliditāti izskatījās, ka nevienu citu garāmgājēju nešokēja, visi vienkārši gāja garām notiekošajam. Cilvēku vienaldzība tagad ir briesmīga.
Es piegāju pie bērniem un vienai no meitenēm, kas stāvēja mazliet atstatus no pārējiem, pajautāju: “kāpēc jūs tā uzvedaties?”
Protams, ka saņēmu rupjas atbildes, ka tā nav mana darīšana, kāpēc aizstāvu veco tanti un ko vispār bāžu degunu citu darīšanās?
Tad es viņiem pajautāju, vai viņi vēlētos būt tās sievietes vietā? Vai viņi priecāties, ja kāds tā izrīkotos ar viņu vecmāmiņu? Bērni tik pasmīnēja. Tad piedraudēju izsaukt policiju un visi aizskrēja. Mums ir lieliski bērni, bet vecāki, runājiet ar saviem pusaudžiem par iecietību, mīlestību, cieņu, īpaši pret vecākiem cilvēkiem. Viss sākas ģimenē!”
