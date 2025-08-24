“Dzīvoklis frīkiem, aktīviem pensionāriem un žūpām!” Atrasts, iespējams, atklātākais sludinājums Latvijā 0
Katru dienu kāds cilvēks meklē jaunas mājas, ātrākais veids, kā to izdarīt, protams, ir ielūkoties sociālajos tīklos un sludinājumu mājaslapās.
Kāds sludinājums par dzīvokli Ratniekos izraisījis smieklu vētru sociālajos tīklos. Asprātīgi vai tiešām atklāti?
Sludinājumā rakstīts: “Dzīvoklis piemērots brīviem cilvēkiem. Māju renovāciju netbalstītājiem. Savas vides veidotājiem. Cilvēkiem, kas spēj izvērtēt priekšrocības un lokālās īpašības.
Tātad: māja nolaista, kāpņu telpa arī. Bet apsaimniekošanas maksa nav, paši vienojas un izdara. Dzīvoklis remontējams – cik ir vēlme un nauda.
Malkas apkure, vidējais dzīvoklis, silts ziemā uz kaimiņu rēķina. Skats pa logu izcils. Apkārtne fantastiska. Kolorīti kaimiņi. Veikala nav. Preci ved Augļu serviss. Asfaltēts ceļš līdz Siguldai, 8 km.
Dzīvoklis frīkiem, aktīviem pensionāriem vai žūpām. Cena 13 500. Ja pircējs grib, var izremontēt, sākot no 5 tūkstošiem. Viena istaba, virtuve, labs plānojums.”