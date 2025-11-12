Foto: LETA, ekrānuzņēmums no “X” video

Pēc ugunsgrēka Novopolockas naftas pārstrādes rūpnīcā Daugavā piesārņojums nav konstatēts, aģentūru LETA informēja Valsts vides dienesta (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Atkārtotā Daugavas monitoringā piesārņojums netika konstatēts. Visā apsekotajā upes garumā varavīksnes plēvīte, kura ir raksturīga naftas produktu piesārņojumam, netika konstatēta. Pārbaudēs tika testēts pH un skābekļa līmenis ūdenī un elektrovadītspēja, kas atbilda virszemes ūdeņu izvirzītajiem kvalitātes parametriem.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā VVD organizēja ūdens monitoringu Daugavā Latvijas pierobežā, lai kontrolētu, vai upē nenonāk piesārņojums saistībā ar ugunsgrēku naftas pārstrādes rūpnīcā Novopolockā, Baltkrievijā.

Baltkrievijas pilsētā Novopolockā, aptuveni 100 kilometru attālumā no Latvijas robežas, bija izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas netālu no Daugavas krasta.

Lai pārliecinātos par situāciju, VVD sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru veica ūdens paraugu analīzes un monitoringa mērījumus.

