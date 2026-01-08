“Nekas vēl nav finiša taisnē, tik vienkārši tas nebūs!” Policists Smilga stāsta, kas šobrīd notiek gāzes sprādziena vietā 0
No gāzes sprādzienā cietušās mājas Rīgā, Bauskas ielā, 50 iedzīvotāji uzrakstījuši iesniegumu krīzes pabalsta saņemšanai un septiņi pieteikušies pagaidu mājoklim.
Policijas ekipāžas vēl joprojām visu dienu atrodas pie ēkas un norit aktīvi darbi.
“Nekas vēl nav finiša taisnē, tik vienkārši tas nebūs, ir uzsākts kriminālprocess!” skaidro Arturs Smilga, VP Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks.
