VIDEO. Čupakabra vai kašķis? Rīdzinieki satraukti par, iespējams, slimiem dzīvniekiem, kas klejo pa rūpnīcas jumtiem 0

LA.LV
15:02, 11. septembris 2025
Ziņas Dabā

Rīgā, Sarkandaugavā, uz “Aldaris” alus rūpnīcas ēku jumtiem pamanīts neparasts skats – vairākas lapsas. Video ar šo neierasto ainu publicēti vietnē “TikTok”, kur tie izpelnījušies ievērojamu skatītāju uzmanību.

Aculiecinieka uzņemtajos kadros redzams, kā dzīvnieki pārvietojas pa rūpnīcas jumtiem, radot gan pārsteigumu, gan satraukumu. Komentāros cilvēki dalās gan ar jokiem, gan ar bažām par dzīvnieku veselību.

“Čupakabra?” raksta viens no skatītājiem. Citi norāda, ka lapsas izskatās slimīgas un ļoti novājējušas: “Viņi ir tik izdiluši…”, “Tā ir slima lapsa, tai var būt kašķis!”, “Nabaga dzīvnieciņi!”.

Daļa cilvēku aicina pievērst uzmanību rūpnīcas darbiniekiem un atbildīgajām iestādēm. “Kur skatās Aldara darbinieki un atbildīgās personas?” retoriski vaicā kāds.

Citi brīnās, kā lapsas vispār uzkļuvušas uz augstajām ēku konstrukcijām: “Lapsiņas, kā jūs tur tikāt?”

Notikušais raisījis diskusijas par dzīvnieku veselību un drošību pilsētvidē, kā arī par to, kā iestādēm būtu jārīkojas šādās situācijās.

