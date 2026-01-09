Foto. Scanpix/AFP) / China OUT

Stiprākā putināšana piektdien Latvijā būs Latgalē, Sēlijā un daļā Vidzemes, prognozē sinoptiķi.

Nokrišņi nav gaidāmi, vienīgi Latgalē un Sēlijā, sākot no Baltkrievijas robežas, sniegvilksnim pievienosies snigšana. Uz autoceļiem vietām veidosies kupenas.

Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 13-18 metrus sekundē, piekrastē posmā no Jūrmalas līdz Ovišragam gaidāmas brāzmas līdz 20-22 metriem sekundē.

Gaisa temperatūra būs -7..-12 grādi, Ziemeļkurzemē -3..-6 grādi. Ņemot vērā vēja saldējošo ietekmi, piektdiena būs līdz šim aukstākā diena šoziem Latvijā.

Rīgā gada pirmā darba nedēļa noslēgsies ar mākoņainu laiku, bez nokrišņiem. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē, Jūrmalā – līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7..-8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklons, tā centrs no Ukrainas lēnām virzās uz ziemeļiem gar Baltkrievijas un Krievijas robežu. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1007 hektopaskāliem Latgales dienvidos līdz 1017 hektopaskāliem Kurzemes un Vidzemes galējos ziemeļos.

