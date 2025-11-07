Foto: LETA/Ekrānuzņēmums no “X” video

Ugunsgrēks Baltkrievijas naftas rūpnīcā rada trauksmi Latvijā – Valsts vides dienests skaidro situāciju 0

LA.LV
12:44, 7. novembris 2025
Baltkrievijas pilsētā Novopolockā, aptuveni 100 kilometru attālumā no Latvijas robežas, izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas netālu no Daugavas krasta. Valsts vides dienests (VVD) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir sazinājušies ar Baltkrievijas atbildīgajām institūcijām.

Baltkrievijas puse informē, ka ugunsgrēka un tā dzēšanas darbu dēļ Daugavā piesārņojums nav konstatēts. Lai pārbaudītu situāciju, Latvijas iestādes veic ūdens paraugu analīzes un monitoringa mērījumus. Pašlaik nav ziņojumu par piesārņojumu Daugavā ne Latvijā, ne Baltkrievijā.

Tomēr amatpersonas turpina ņemt ūdens paraugus Daugavas augštecē, pārbaudīt ūdens kvalitāti un veikt vizuālus novērojumus. Dienesti uzsver nepārtrauktu monitoringu.

Šāda veida ugunsgrēki var izraisīt dažādu piesārņojumu, piemēram, pelnus un apdegušus daļiņas, kas nosēžas ūdenī. Pastāv arī iespēja, ka vide tiks pakļauta izdalītajām dzēšanas ķimikālijām, ja tās netiek pienācīgi ierobežotas.

Retāk sastopams ir ķīmiskais piesārņojums no pašas rūpnīcas, kas var kaitēt ūdens organismiem un dzīvniekiem. Latvijas amatpersonas aicina pierobežas iedzīvotājus būt uzmanīgiem.

Ja ūdenī pamanāt iespējamu piesārņojumu, piemēram, eļļas traipus vai beigtas zivis, lūdzu, neizmantojiet ūdeni mājsaimniecības vajadzībām un neļaujiet tajā peldēties suņiem vai citiem dzīvniekiem.

