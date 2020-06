Politiskā nestabilitāte kā Daugavpils vizītkarte. Vai Elksniņam izredzes atgriezties trešo reizi?

Sestdienas rītā pie Daugavpils domes nesaskaņotā pasākumā bija pulcējušies vairāki desmiti cilvēku, lai atbalstītu gāzto mēru. Iedzīvotājiem piebiedrojās arī pats Andrejs Elksniņš (no labās), aicinot ievērot likumus, solot rīkot līdzīgu saskaņotu pasākumu un “atgūt domi”. Pie domes ēkas dežurēja arī vairākas Valsts policijas ekipāžas. Policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve aģentūru LETA informējusi, ka ir sākta resoriskā pārbaude par iespējamiem epidemioloģisko prasību neievērošanas gadījumiem, tajā skaitā par distances neievērošanu. Foto: Ivars Soikāns/LETA

“Tikai ar jaunu un izglītotu cilvēku ienākšanu Daugavpils politikā vecās varas eksistence varētu beigties,” tā Daugavpils domes sēdē pagājušajā nedēļā sacīja nu jau bijušais Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš (“Saskaņa”) pirms atbrīvošanas no amata, par ko nobalsoja deviņi no 15 domniekiem.

Tā ir jau trešā varas maiņa Daugavpils domē šā sasaukuma laikā un otrā reize, kad šo amatu zaudēja A. Elksniņš.

Politiskā nestabilitāte otras lielākās Latvijas pilsētas domē jau bija ieprogrammēta pirms pašvaldību vēlēšanām, kad, viens otru apkarojot, par vēlētāju balsīm cīnījās divi spēcīgi līderi – A. Elk­sniņš un toreizējais pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis (Latgales partija).

Tuvojoties kārtējām vietējām vēlēšanām, kuras būs pēc nepilna gada – 2021. gada jūnijā –, šī cīņa ir saasinājusies. Savu ietekmi uz to atstāj arī daudzmiljonu projekti, kuri jāīsteno pašvaldībai.

Par vietām Daugavpils domē 2017. gada vasarā cīnījās 13 politiskie spēki, bet tikai trīs no tiem ieguva pārstāvniecību domē. No Latgales partijas ievēlēja sešus deputātus, no “Saskaņas” – piecus, bet četras vietas ieguva “Mūsu partija”, no kuras startēja vēl viens vietējā politikā ietekmīgs līderis Rihards Eigims.

Viņš vadīja pašvaldību pēc tam, kad A. Elksniņu no amata gāza pirmo reizi.

Tagad R. Eigima situāciju apgrūtina ierosinātā krimināllieta par 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu no kādas privātpersonas. J. Lāčplēsis, kuru A. Elksniņš uzskata “par visu trīs apvērsumu autoru”, “Latvijas Avīzei” sacīja, ka jaunā koalīcija nekādā ziņā nebūs atkarīga no R. Eigima balss.

“Neredzu iespēju sadarboties ar Rihardu Eigimu, kamēr nav attaisnojoša sprieduma viņa lietā,” uzsvēra J. Lāčplēsis, kurš tiek uzskatīts par nopietnāko nākamo mēra kandidātu. Viņš savukārt divu nedēļu laikā sagaida “Mūsu partijas” deputātu domas par to, ko partneri vēlētos redzēt šajā amatā.

Viņaprāt, par jauno priekšsēdi varētu vienoties astoņi deputāti, kuri ierosināja A. Elksniņa atbrīvošanu. Līdz jauna mēra ievēlēšanai šos pienākumus pildīs J. Lāčplēsis kā priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Lāčplēsim aiz muguras varas partija

A. Elksniņš ir viens no “Saskaņas” priekšsēdētāja vietniekiem, kurš bija apņēmies veidot biedrību, lai Daugavpils politikā ievestu jaunus cilvēkus. J. Lāčplēsis savukārt ir Latgales partijas priekšsēdētāja vietnieks. Saeimā šai partijai ir līgums ar “Jauno Vienotību”, bet pirms pašvaldību vēlēšanām Daugavpilī Latgales partija noslēdza vienošanos ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (“Attīstībai/Par”) vadīto partiju “Latvijas attīstībai”.

To, ka “Attīistībai/Par” arī nākamajās pašvaldību vēlēšanās plāno sadarboties ar Latgales partiju, “AP” valdes loceklis Edgars Jaunups pirms vairākām nedēļām nenoliedza. Arī ar to J. Lāčplēša politiskie konkurenti saista varas maiņu Daugavpilī.

Uz vaicāto, kāda nozīme bija tam, ka Latgales partijas sadarbības partneriem ir liela teikšana valdībā un par pašvaldībām atbildīgajā ministrijā, J. Lāčplēsis atbildēja: “Visām koalīcijas partijām ir liela teikšana. “Vienotībai” ir vēl lielāka, jo tai ir premjers.”

J. Lāčplēsis, kurš ne pirmo, ne otro reizi neesot balsojis par A. Elksniņa ievēlēšanu, kārtējo varas maiņu domē saista ar A. Elksniņa vadības stilu, kas neesot atbildis labas pārvaldības principiem.

Mērs esot īstenojis mobingu pret darbiniekiem, nav spējis konsolidēt deputātus komandas darbam, kompromitējis pašvaldības uzņēmumus, sniedzis medijiem negatīvu informāciju par pašvaldības īstenotajiem projektiem.

Piemēram, viņš minēja 13 miljonu eiro vērto lielās estakādes – divu līmeņu pārvada – projektu, kas esot bijis labs un pilsētai vajadzīgs, lai mazinātu satiksmes noslodzi. A. Elksniņš savukārt runājis par projekta nepilnībām, kad kavējusies tilta nodošana ekspluatācijā. Jau ziņots – medijos bija informācija, ka pārvada būvniecība ietekmējusi privātmājas, kurām tika nodarīti bojājumi, un pašvaldībai bija jāvienojas ar iedzīvotājiem par kompensācijām.

Elksniņš esot pret izsaimniekošanu

A. Elksniņš “Latvijas Avīzei” atgādināja, ka, jau stājoties amatā 2019. gada janvārī, ir piekodinājis, ka necietīšot korupciju, izsaimniekošanu, nesaimnieciskus iepirkumus. Revīzija Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā esot atklājusi iespējamos pārkāpumus, kurus tuvākajā laikā A. Elksniņš bija plānojis publiskot.

“Taču Latgales partijas biedri to uzskata par nekomandas darbu un mobingu,” piebilda bijušais mērs. J. Lāčplēsis apgalvoja, ka viņu šādas informācijas nodošana atklātībā nebiedētu, jo ar Latgales partiju saistītais uzņēmuma pārstāvis pats esot rosinājis revīziju. A. Elksniņš centienus pārņemt varu saista arī ar to, ka Daugavpilij ir izdevies izcīnīt ievērojamu finansējumu sabiedriskā transporta sistēmas modernizācijai, par ko varēs atjaunot autobusu parku un uzlabot tramvaju satiksmi.

“Pieredze šādas naudas apgūšanā un shēmu radīšanā ir gan Lāčplēsim, gan Eigimam. Iedzīvotāji pēc gada varēs novērtēt šajā sasaukumā notikušo, un ceru, ka vēlētāji izmēzīs šo kūti,”

piebilda A. Elk­sniņš. J. Lāčplēsi nesatrauca arī šis brīdinājums, jo likums nosakot, ka projektu naudas apguve ir kapitālsabiedrību kompetencē, bet pašvaldības uzņēmumu kapitāldaļu turētājs ir nevis domes priekšsēdētājs, bet izpilddirektors. Tāpēc tur nekādas politiskās ietekmes nebūšot, bija pārliecināts J. Lāčplēsis.

Domes sēdē, lemjot par neuzticības izteikšanu A. Elksniņam, deputāts Aivars Broks (Latgales partija) izteica šaubas arī par A. Elksniņa lojalitāti Daugavpilij un Latvijas valstij, jo viņš esot iebildis pret Latvijas simtgadei veltīta objekta izveidošanu Saules kalnā, sakot, ka valsts simtgade jau esot pagājusi.

Bijušais domes priekšsēdis nav varējis atbildēt arī uz jautājumu par Latvijas okupāciju, “kas nozīmē, ka viņš varētu koķetēt ar Krievijas maigās varas iespaidotu elektorātu”, piebilda A. Broks, pārmetot mēram arī piedalīšanos 9. maija pasākumos. Uz to A. Elksniņš atbildēja, ka teikto uztvēris kā pārmetumu par to, ka viņš kā pašvaldības vadītājs nav kurinājis nacionālo naidu pilsētā un centies pārstāvēt visus tās iedzīvotājus.