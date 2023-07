DEAC un DLC piesaista 30 miljonu eiro investīcijas datu centru un tīklu attīstībai Baltijā Ieteikt







Latvijas uzņēmums Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs (DEAC) un Lietuvas Duomenų Logistikos Centras (DLC) no SEB bankas ir saņēmuši 30 miljonu eiro aizdevumu uz 10 gadiem, lai varētu turpināt Baltijas telekomunikāciju infrastruktūras paplašināšanu, kas paredz jaunu datu centru būvniecību un optisko šķiedru tīklu attīstību.

“No SEB bankas saņemtais aizdevums, galvenokārt, tiks izmantots jaunā, jau trešā DEAC datu centra celtniecībai Rīgā, Latvijā, kas būs viens no ilgtspējīgākajiem reģionā. Saņemtie līdzekļi tiks ieguldīti arī optisko šķiedru tīklu un DLC datu centru paplašināšanā Viļņā, Lietuvā,” stāsta DEAC un DLC uzņēmumu vadītājs Andris Gailītis. Abi uzņēmumi ir piegādātāju neitrāli datu centru operatori, kas nodrošina mākoņdatošanas un IT infrastruktūras risinājumus un ir daļa no Quaero European Infrastructure Fund II (QEIF II) piederošā uzņēmuma Baltic Rezo, kas investē infrastruktūras projektos visā Eiropā un kuru pārvalda aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums Quaero Capital.

“Mēs esam apņēmušies veidot augstas kvalitātes, efektīvu un videi neitrālu kritisko infrastruktūru Baltijas valstīs. Esam gandarīti par mūsu ilgtermiņa attiecībām ar SEB banku,” saka Quaero Capital vadošais partneris Sébastien Bourget.

Latvijas jaunais datu centrs būs ar augstu energoefektivitāti. Tā jaudas izmantošanas efektivitātes koeficients (angļu val. PUE) būs zemāks par 1.3, kas norāda, cik efektīvi datu centrs izmantos elektroenerģiju, lai nodrošinātu IT iekārtu nevainojamu darbību. Jaunais datu centrs darbosies izmantojot elektrību tikai no atjaunojamiem resursiem, rezerves elektroenerģijas ģeneratoru darbībai tiks izmantota Neste MY dīzeļdegviela, kas sastāv no ūdeņraža apstrādātas augu eļļas (angļu val. HVO) un tiek ražota no atjaunojamām izejvielām.

Jaunais datu centrs saņems Tier III līmeņa sertifikāciju no starptautiskās sertifikācijas organizācijas Uptime Institute gan projektēšanas dokumentiem, gan pašam uzbūvētajam datu centram. Tas apliecinās, ka telpas, inženiertehniskā infrastruktūra un datu centrs atbilst augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Viss datu centrs tiek būvēts, izmantojot jaunākās un efektīvākās tehnoloģijas, lai varētu apmierināt pieaugošās vajadzības pēc datu centru jaudām.

“Digitāli intensīva darba un dzīvesveida rezultātā tiek radīts aizvien lielāks datu apjoms, un nākamajos gados tiek prognozēts pieaugums aptuveni par piektdaļu. Tā kā uzņēmumi ar lielu datu apjomu ģenerē arvien vairāk informācijas, būtiska ir interneta un telekomunikāciju infrastruktūras attīstība, lai uzglabātu, piekļūtu un pārvaldītu arvien pieaugošo datu apjomu. SEB bankas aizdevums palīdzēs izveidot šo Baltijas valstīs svarīgo infrastruktūru un paātrinās mūsu sabiedrības un biznesa ilgtspējīgu digitālo transformāciju,” saka SEB bankas valdes loceklis un Uzņēmumu apkalpošanas vadītājs Vilius Juzikis.