Publicitātes foto.

Desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju viedtālruni lieto vairāk nekā 7 stundas dienā







Lielākā daļa cilvēku (38%) mobilo telefonu lieto 3 – 4 stundas dienā, taču desmitā daļa Latvijas iedzīvotāju to lieto vairāk nekā 7 stundas dienā.

Nav pārsteigums, ka jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir tā sabiedrības grupa, kas visbiežāk telefonu ikdienā lieto vairāk nekā 7 stundas dienā. Interesanti, ka 3 – 4 stundas dienā telefonu visbiežāk lieto pieaugušie, kuriem ir divi vai trīs bērni, ko var skaidrot gan ar nepieciešamību dienas laikā uzturēt regulāru kontaktu ar bērniem, gan arī to, ka telefons dažādās situācijas kalpo kā glābiņš, lai atslēgtos no ikdienas steigas.

“Viedtālruņos mums atrodas faktiski viss ikdienai nepieciešamais – darbs, iepirkšanās, izklaide, izglītošanās, socializēšanās u.c. Lai arī mums katram var būt savi iemesli, kādēļ mēs telefonu lietojam vairāk, būtiski ir nepazaudēt mēra sajūtu un atcerēties, ka telefons nav visa dzīve, bet gan instruments, kas ļauj lietas paveikt efektīvāk,” stāsta “Tele2” komercdirektors Raivo Rosts.

Latvijas iedzīvotāju aptauja veikta sadarbībā ar “Tele2” un “Norstat” 2023. gada augustā, aptaujājot 1004 respondentus vecumā no 18 līdz 70 gadiem.