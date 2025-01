ASV prezidents Donalds Tramps otrdien solīja noteikt muitas tarifus Eiropas Savienības (ES) precēm un piebilda, ka 10% muitas nodeva Ķīnas preču importam var tikt ieviesta jau no 1.februāra.

Tramps, runājot ar reportieriem Baltajā namā dienu pēc stāšanās amatā, atsaucās uz nepieciešamību labot ES tirdzniecības nelīdzsvarotību ar ASV, kā arī vēlreiz kritizēja Ķīnu par fentanila kontrabandu.

“Viņi izturas pret mums ļoti, ļoti slikti. Tāpēc viņiem tiks noteikti tarifi,” sacīja Tramps, runājot par ES. “Jūs nevarat gaidīt taisnīgumu, ja paši tā nerīkojaties.”

Dienu pirms tam Tramps apsūdzēja ES, ka tā neimportē pietiekami daudz ASV produkcijas, un solīja “to izlabot”, nosakot muitas nodevas vai aicinot pirkt vairāk naftas un gāzes. Runājot par Ķīnu, Tramps otrdien atkārtoja savus draudus noteikt 10% muitas tarifu, sakot, ka tie “pamatoti ar faktu, ka viņi sūta fentanilu uz Meksiku un Kanādu”.

Atbildot uz jautājumu, cik ātri šie tarifi varētu tikt ieviesti, viņš piebilda: “Iespējams, ka 1.februāris ir datums, kuru mēs apsveram.”

Tramps pirmdien paziņoja, ka jau 1.februārī var noteikt 25% muitas tarifus Kanādai un Meksikai, vienlaikus solot, ka jaunā ASV tirdzniecības politika paredzēs soda pasākumus arī citām valstīm.

“Mēs domājam par 25% attiecībā uz Meksiku un Kanādu, jo tās ļauj iebraukt milzīgam skaitam cilvēku – arī Kanāda ir ļoti slikta ļaunprātīga izmantotāja – milzīgam skaitam cilvēku un ievest fentanilu,” Ovālajā kabinetā pavēstīja Tramps.

ES ir gatava aizstāvēt savas intereses, pirmdien paziņoja ES ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis pēc jaunā ASV prezidenta Donalda Trampa solījuma noteikt muitas tarifus un nodevas citām valstīm.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena otrdien ikgadējā Pasaules ekonomikas forumā Davosā paziņoja, ka ES prioritāte ir laikus sākt diskusijas ar jauno ASV administrāciju un ka Vašingtona ir svarīga ES partnere.

“Nav citu pasaules ekonomiku, kas būtu tik integrētas kā mēs,” sacīja Leiena.

“Eiropas uzņēmumi ASV nodarbina 3,5 miljonus amerikāņu, un vēl miljons darbavietu Amerikā ir tiešā veidā atkarīgas no tirdzniecības ar Eiropu.”

In total, before the end of my first full business day in Washington and the White House, we've already secured nearly $3 trillion of new investments in the United States. And probably, that's going to be six or seven by the end of the week. pic.twitter.com/O8e0AZYxGJ

