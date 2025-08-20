#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

20:11, 20. augusts 2025
Vai pēdējā laikā bieži žāvājaties un pēcpusdienā vairs nespējat noturēt acis vaļā bez kārtējās kafijas tases? Tā nav tikai parasta noguruma pazīme, tā var būt nopietna brīdinājuma zīme, ka jūsu ķermenim trūkst miega, vēsta portāls – cnn.com

Eksperti uzsver, ka pārmērīga miegainība dienas laikā ir veselības risks, ko nedrīkst ignorēt. Miegainība var samazināt uzmanību, pasliktināt darba spējas un palielināt nelaimes gadījumu risku, īpaši pie stūres vai veicot atbildīgu darbu.

Pēc ilgstoša miega deficīta cilvēka spēja objektīvi novērtēt savu nogurumu būtiski samazinās. Mēs sākam domāt, ka jūtamies “normāli”, lai gan patiesībā smadzenes un ķermenis jau darbojas ārkārtas režīmā.

Kad nogurums kļūst kritisks, smadzenes var negaidīti “atslēgties”, ieejot dažas sekundes ilgā mikromiegā. Šādā brīdī cilvēks var, piemēram, pie stūres zaudēt uzmanību tikai uz dažām sekundēm, bet tieši ar to pietiek, lai izraisītu nopietnu negadījumu.

Saskaņā ar dažādiem novērojumiem, simtiem satiksmes negadījumu katru gadu izraisa miegainība pie stūres, nevis alkohols vai ātrums.

Speciālisti uzsver: mēs bieži vien pierodam pie noguruma un vairs nepamanām, ka mūsu ķermenis cieš. Taču hronisks miega trūkums var radīt plašas problēmas, sākot no vājākām koncentrēšanās spējām,  līdz pat nopietnām slimībām, piemēram, sirds un asinsvadu traucējumiem, diabētam, depresijai un pat paaugstinātam insultu riskam.

Kad jāsāk uztraukties?

Ja nākas regulāri aizmigt ikdienišķās situācijās, piemēram, lasot, skatoties televizoru, sēžot blakus automašīnā, tas arī var liecināt par klīniski nozīmīgu miegainību.

Vēl dažas pazīmes, kuras liecina par miega trūkumu:

  • grūtības palikt nomodā dienas gaišajā laikā;
  • nespēja koncentrēties;
  • smagi plakstiņi, smaguma sajūta,
  • reiboņi vai kustību nekoordinētība.
    • “Cilvēks, kurš ir izgulējies, neaizmigs, pat ja sapulce ir garlaicīga,” norāda miega speciāliste Kristena Knutsona.

    Kas vēl var veicināt miegainību?

    Dažādi miega traucējumi, piemēram, bezmiegs naktī.
    Daudz stresa.
    Nepiemēroti ieradumi pirms miega – alkohola lietošana, liels kofeīna daudzums, ilgs ekrāna laiks viedierīcēs vai pat trokšņaina vide.

    Ja miegainība nepāriet, nepieciešams sazināties ar ģimenes ārstu vai miega speciālistu. Bez kvalitatīva miega nav iespējama ne laba veselība, ne skaidrs prāts.

