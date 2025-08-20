Kuri gatavi, kuri piesardzīgi: Eiropas valstu lēmumi par miera uzturēšanas misiju Ukrainā 0
Lai lemtu par Latvijas bruņoto spēku nosūtīšanu miera uzturēšanā uz Ukrainu, jābūt skaidrībai, kādas būs drošības garantijas un Eiropas valstu loma procesā, uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš trešdien Rīgas pilī tikās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).
Politiķis klāstīja, ka “labas gribas koalīcijā”, kur Latviju pārstāv Siliņa, pārrunā jautājumus, kas attiecas gan uz situāciju Ukrainā, gan uz atbalstu, centieniem noregulēt situāciju un panākt taisnīgu un ilgtspējīgu mieru. Valsts prezidents atzina, ka pašreizējais process tiek vērtēts piesardzīgi, ņemot vērā, ka tas ir sarežģīts. Pēc prezidenta vārdiem, “Latvija augstu vērtē” ASV prezidenta Donalda Trampa centienus veicināt mieru un runāt ar visiem.
Viņš pieminēja, ka Latvija “labas gribas koalīcijas” sanāksmēs gan publiski, gan sarunās ar valstu līderiem uzsver, ka Ukrainai pašai ir jālemj par savu teritoriālo nedalāmību. Rinkēviča ieskatā, būtiski, ka Ukraina ir daļa no procesa, un šķiet, ka Eiropas līderu iesaiste sarunās Vašingtonā vieš piesardzīgu optimismu, jo ir uzklausīti pušu argumenti.
Valsts prezidents uzsvēra, ka katrs samits vērtējams kā daļa no procesa, kas parāda jautājumus, par kuriem būs jādiskutē tālāk. Viņš norādīja, ka notiek darbs pie Krievijas un Ukrainas augsta līmeņa kontaktiem. Tāpat notiek darbs pie drošības garantijām, ja izdosies vienoties par miera līgumu. Tiek runāts arī par iespējamo Eiropas un NATO dalībvalstu klātbūtni miera līguma garantēšanai.
“Savu pozīciju esam noformulējuši jau pirms kāda laika – pirmkārt, ir jānoslēdz vienošanās, jāsaprot, kādi ir tās pamatelementi, kādas būs drošības garantijas, kāda būs Eiropas valstu loma. No tā izrietēs, kāda būs Latvijas loma šajā procesā,” sacīja Valsts prezidents.
Viņaprāt, ja runā par iespējamo Latvijas karavīru sūtīšanu uz Ukrainu miera līguma drošības garantiju īstenošanai, Latvijā par to lemj Saeima, kad šis jautājums ir izrunāts Ministru kabinetā un Nacionālajā drošības padomē. Pēc prezidenta paustā, lai vispār par šādiem jautājumiem runātu, ir jāsaprot detaļas, taču patlaban tādu nav, jo vēl norit darbs. Viņš atzīmēja, ka pēc samita Vašingtonā pie tā strādā “labas gribas koalīcijas” valstu bruņoto spēku pārstāvji.
Rinkēvičs pieļāva, ka par daudzām lietām būs gaidāmas diskusijas. Viņaprāt, diplomātiskais process nevirzīsies uz priekšu tik strauji, kā varētu šķist. Viņaprāt, ja nonāks līdz situācijai, kad tiešām būs drošības garantijas, tad, iespējams, būs jāskatās, kādi varētu būt lēmumi par Latvijas līdzdalību, tad diskusija un lēmumu pieņemšana notiks atbilstoši Satversmei un likumiem.