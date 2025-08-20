#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmumi no “Facebook” LTV Ziņu dienests

Balvu novadā manīts īpašs dabas retums – vai zini, kas tie ir? 0

LA.LV
18:44, 20. augusts 2025
Ziņas Dabā

Kā informē LTV Ziņu dienests, Balvu novadā fiksēts īpašs dabas retums – retas krāsas aļņi.

Daloties ar video sociālajā tīklā “Facebook”, LTV Ziņu dienests vēstīja: “Balvu novadā mīt divi, gandrīz balti aļņi. Pārskatot meža kameru ierakstus, Balvu novada iedzīvotājs un mednieks Ainārs Dokāns pamanīja divus neparastas krāsas aļņus.

Mednieks nodomāja, ka dzīvnieki kaut kur izvārtījušies vai saslimuši ar kādu sērgu. Taču nākamajos attēlos, kas bija uzņemti dienā, varēja skaidri redzēt, ka ragaiņiem nekas nekaiš, bet viņi ir gandrīz balti ar brūni pelēkiem plankumiem! Tādi ir liels dabas retums.”

Kā sacīja vietējais iedzīvotājs un mednieks: “Šāds dabas brīnums mūsu medības platībās ir novērots pirmo reizi. Skatīsimies, cik ilgi uzturēsies, vai dosies tālāk. Tuvojas septembra mēnesis, kad aļņiem sāksies riests.”

