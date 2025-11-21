Vai Harijs ir nākamais? Izskan baumas, ka vēl vienam princim atņems titulu 0
Bekingemas pils avoti atklāj, ka princim Harijam varētu draudēt viņa titulu zaudēšana – līdzīgi kā tas noticis ar princi Endrjū, kuram tika atņemti karaliskie pienākumi un tituli.
Šāda iespēja kļūst aktuāla pēc tam, kad britu parlamenta deputāte Reičela Maskela atkārtoti iesniegusi likumprojektu, kas dotu karalim Čārlzam III un troņmantniekam princim Viljamam tiesības liegt personas iedzimtos titulus. Kā kāds avots komentējis izdevumam “Page Six”:
“Kad šis likums stāsies spēkā, es nebūšu pārsteigts, ja nākamais būs Harijs.”
Princis Viljams, pēc tuvu stāvošu personu teiktā, joprojām ir dziļi sarūgtināts par brāļa uzvedību, īpaši pēc Harija pretrunīgi vērtētās autobiogrāfijas “The Spare” publicēšanas 2023. gadā, kurā viņš apraksta fizisku konfliktu ar Viljamu un apsūdz karaliskās ģimenes locekļus rasistiskos izteikumos.
Brāļi neesot sazinājušies vairāk nekā divus gadus, un karaļnama eksperti apgalvo, ka Viljams pat varētu neiekļaut Hariju savā kronēšanas ceremonijā.
“Harijam varētu būt pamats bažām,” piebilst kāds pils avots.
Likumprojekts, kas sākotnēji tika noraidīts 2022. gadā, šobrīd atkal nonācis sabiedrības uzmanības lokā, īpaši ņemot vērā Endrjū titula zaudēšanu.
Princis Harijs piedzima kā karaliskās ģimenes loceklis, karalienes Elizabetes II mazdēls, un 2018. gadā viņš kopā ar sievu Meganu ieguva Saseksas hercoga un hercogienes titulus. Tomēr pēc tam, kad pāris 2020. gadā pameta karaliskos pienākumus, viņi vienojās savus titulus komerciāli vairs neizmantot.
Tagad, šķiet, Harijs varētu zaudēt tos pavisam.