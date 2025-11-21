Erdogans atriebjas Putinam par Sočiem: 600 krievu šobrīd ir iesprostoti 0
Turcijas flote ir liegusi iebraukt Stambulā milzīgajam kruīza kuģim “Astoria Grande”, kurā atradās simtiem krievu tūristu, raksta dialog.ua.
Kruīza kuģim “Astoria Grande”, kurā atradās aptuveni 600 Krievijas pilsoņu, tika liegta iebraukšana Stambulā. Tas seko nesenajam aizliegumam Turcijas prāmim iebraukt Soču ostā. Krievijas mediji ziņoja par “Astorijas Grandes” problēmām.
Tajā naktī kuģis tuvojās slavenajam Galataportas terminālim, taču ilgi gaidītās pasažieru izkāpšanas vietā Turcijas varas iestādes to kategoriski atteica.
Uz klāja atrodas vairāk nekā seši simti cilvēku, galvenokārt Krasnodaras teritorijas, Maskavas apgabala un Ļeņingradas apgabala iedzīvotāji.
Viņi bija plānojuši pavadīt dienu Stambulā, pastaigāties pa pilsētu un vakarā atgriezties uz kuģa, taču tagad kuģis ir noenkurots, gaidot lēmumu. Šī ir pirmā reize, kad Turcija tik bargi bloķē lielu Krievijas kruīza laineri.
“Astoria Grande” ir jaunās Krievijas kruīzu flotes flagmanis, kas kuģo Melnajā un Vidusjūrā, piestājot Turcijas, Ēģiptes un Gruzijas ostās. Atteikuma iemesls ir acīmredzams. Pirms vairākām dienām Krievija neļāva Turcijas kravas un pasažieru prāmim “Seabridge” iebraukt Sočos, kam bija paredzēts atklāt pirmo regulāro satiksmi starp Trabzonu un Sočiem četrpadsmit gadu laikā.
Kuģis, kurā atradās divdesmit pasažieri, atradās jūrā vairāk nekā divas dienas, pirms bija spiests apgriezties un atgriezties. Krasnodaras apgabala gubernators Veniamins Kondratjevs paziņoja, ka pilsēta un osta vienkārši nav gatavas uzņemt šādus prāmjus, savukārt robežsargi un muitas amatpersonas piebilda, ka pašreizējos apstākļos tas tehniski nav iespējams.
Tagad Ankara ir piemērojusi to pašu argumentu šim kuģim, lai gan Stambulas infrastruktūra ir pilnībā spējīga apkalpot desmitiem kruīza kuģu dienā. Vienlaikus Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans, tiekoties ar savu Ukrainas kolēģi Volodimiru Zelenski, vēlreiz skaidri pauda savu nostāju par Krievijas agresiju pret Ukrainu. “Krima ir Ukraina, tāpat kā citas okupētās teritorijas,” sacīja Turcijas līderis. Šie vārdi nekavējoties izraisīja sašutuma vētru Krievijas propagandas kanālos.