“Tie nebija kādreiz aizliegti?” Rīdzinieki nikni par “uzlabojumiem” Lāčplēša ielā 0
Rīga nekad nav gatava – nemitīgi kas uzlabojas, remontējas, mainās, bet ne vienmēr “jaunais” ir labāks par veco. Rīdzinieki pamanījuši uzlabojumus galvaspilsētā, kas viņus sadusmo.
“Tieši tas, kas Lāčplēša ielai bija vajadzīgs – jauns lielformāta reklāmu ekrāns 5 stāvu augstumā. Gribam Rīgu kā Eiropas pērli, bet padarām par mazo maskaviju,” Kaspars dusmojas.
Tieši tas, kas Lāčplēša ielai bija vajadzīgs – jauns lielformāta reklāmu ekrāns 5 stāvu augstumā. 🤦🤦🤦
Gribam Rīgu kā Eiropas pērli, bet padarām par mazo maskaviju. pic.twitter.com/X6b7xgdr5d
— Kaspars Zn (@saliktengriba) November 21, 2025