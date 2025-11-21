“Tie nebija kādreiz aizliegti?” Rīdzinieki nikni par “uzlabojumiem” Lāčplēša ielā 0

LA.LV
13:25, 21. novembris 2025
Viedokļi

Rīga nekad nav gatava – nemitīgi kas uzlabojas, remontējas, mainās, bet ne vienmēr “jaunais” ir labāks par veco. Rīdzinieki pamanījuši uzlabojumus galvaspilsētā, kas viņus sadusmo.

“Tieši tas, kas Lāčplēša ielai bija vajadzīgs – jauns lielformāta reklāmu ekrāns 5 stāvu augstumā. Gribam Rīgu kā Eiropas pērli, bet padarām par mazo maskaviju,” Kaspars dusmojas.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.