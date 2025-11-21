“Paldies, ka VID manu adresi ielika melnajā sarakstā,” uzņēmējs nikns par likuma bezjēdzībām Latvijā 0
Saeimas deputāti 13. novembrī pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Dzīvesvietas deklarēšanas likumā, kas paredz ierobežojumu ieviešanu personām, kas, deklarējot dzīvesvietu, sniegušas nepatiesas ziņas.
Likumprojekta izstrāde ir saistīta ar 2023. gadā portālā “manabalss.lv” sākto Latvijas pilsoņu iniciatīvu “Deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieka atļauju”, kas tika pamatota ar gadījumiem, kad nekustamajos īpašumos deklarējas personas bez jebkāda tiesiska pamata.
Diemžēl visi likumi nāk ar saviem robiem un šoreiz uzņēmējs Kārlis norāda, cik absurdā situācijā viņa adrese ir iekļauta melnajā sarakstā.
“Paldies, ka VID ieliek manu adresi melnajā sarakstā, aizliedzot MAN (nevis sliktajiem) veikt uzņēmējdarbību, jo sveši ārzemnieki, pa kluso, bez atļaujas, tur nodibināja krāpnieku firmas. Paldies, ka Ekonomikas ministrija šo ļauj. Pārsūdzēšu Baiba Šmite-Roķe, bet neceru uz taisnību,” viņš publicē.
Paldies, ka @vid_gov ieliek manu adresi melnajā sarakstā, aizliedzot MAN (nevis sliktajiem) veikt uzņēmējdarbību, jo sveši ārzemnieki, pa kluso, bez atļaujas, tur nodibināja krāpnieku firmas. Paldies, ka @EM_gov_lv šo ļauj. Pārsūdzēšu @smiteroke, bet neceru uz taisnību. pic.twitter.com/KkoRaXqZRY
— Kārlis Blūmentāls (@KBlumentals) November 21, 2025
Lai mazinātu šādu gadījumu skaitu, likumprojekts paredz, ka, izmantojot e-pakalpojumu dzīvesvietas deklarēšanai, sistēma automātiski pārbaudīs, vai pēdējo trīs gadu laikā personai ir bijusi anulēta deklarācija, jo tika sniegtas nepatiesas ziņas. Ja šāda situācija tiks konstatēta, e-pakalpojums informēs personu, ka deklarēšanos var veikt tikai klātienē iestādē, uzrādot dokumentus, kas apliecina tiesisku pamatu deklarācijai.
Noteiktais trīs gadu termiņš kalpo gan kā preventīvs, gan kā motivējošs līdzeklis, lai veicinātu godprātīgu rīcību deklarēšanās procesā, uzsver Iekšlietu ministrijā. Tā norāda, ka šis periods ir pietiekams, lai persona apzinātos un izvērtētu savas iepriekšējās rīcības sekas un turpmāk izvairītos no nepatiesu ziņu sniegšanas.
Tāpat grozījumi paredz, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) informēs nekustamā īpašuma īpašnieku par personām, kas deklarējušas dzīvesvietu viņa īpašumā. Informācija tiks nosūtīta uz īpašnieka oficiālo elektronisko adresi, ja tā ir aktivizēta, norādot deklarētās personas vārdu, uzvārdu un īpašuma adresi. Šāda kārtība ļaus īpašniekiem savlaicīgi reaģēt situācijās, kad īpašumā deklarējas personas bez tiesiska pamata.
Papildus precizēts arī tiesiskais regulējums dzīvesvietas deklarēšanā attiecībā uz personām, kuras saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem bauda diplomātiskās vai konsulārās privilēģijas un imunitāti.