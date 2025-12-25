Foto: Zane Bitere/LETA/ss.com ekrānuzņēmums

Eksperti iepriekš bija visai skeptiski: vai Laurai Vizlai izdevies pārdot Porziņģa dāvināto teju 40 000 eiro vērto automašīnu? 0

10:15, 25. decembris 2025
Pagājuši gandrīz divi mēneši kopš Kristapa Porziņģa dāvinātā “Mercedes-Benz” automašīna rotā sludinājumu slejas. Auto īpašniece ir viņa bijusī draudzene, sabiedrībā pazīstamā Laura Vizla.

Tā kā Mersedess aizvien atrodas sludinājumu portālā, nevis cita īpašnieka rokās, iespējams, ka arī Vizla vēl nav iegādājusies sevis iekāroto “Bentley”. Iepriekš viņa minējusi, ka esošo auto pārdod, jo vēlas citu, konkrēti minot “Bentley” marku.

Fakts, ka auto vēl nav pārdots, nav liels pārsteigums. Auto pārdošanas centrs “BRC”, kam Vizla uzticējusi sava Mersedesa pārdošanu, iepriekš norādīja, ka par šādiem ekskluzīviem auto pircēju interese nekad nav bijusi liela un arī nebūs.

Var gadīties, ka to pārdod dienas laikā, var arī gaidīt pusgadu un ilgāk.

Sludinājumam portālā “ss.lv” ir teju 7000 unikālo skatījumu kopš tas atjaunināts pirms nepilna mēneša. Auto cena palikusi nemainīga — 39 900 eiro.

Vizla kopā ar Porziņģi bija aptuveni trīs gadus, viņu attiecības beidzās 2023. gada beigās. Savulaik žurnālam Santa sieviete atzina, ka šķiršanos neuzskata par zaudējumu: “Mēs viens otru ļoti cienām. Esmu jauna, un man svarīgi attīstīties — to ir grūti darīt, ja dzīvo vairāk otram, nevis sev.”

