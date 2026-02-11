Kamaniņu braucējas Robežniece/Bogdanova izcīna ceturto vietu olimpisko spēļu divnieku ekipāžu sacensībās 0
Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāža Marta Robežniece/Kitija Bogdanova trešdien Kortīnā d’Ampeco izcīnīja ceturto vietu vēsturē pirmajās olimpisko spēļu sieviešu divnieku sacensībās.
Latvietes pirmajā braucienā bija ceturtās, bet otrajā uzrādīja trešo rezultātu, divu braucienu summā labāko trijniekam zaudēja 0,253 sekundes.
Abos braucienos ātrākās bija itālietes Andrea Fetere/Mariona Oberhofere, kuras summā par 0,12 sekundēm pārspēja vācietes Dajanu Eitbergeri/Magdalēnu Mačinu. Trešo vietu izcīnīja austrietes Selīna Egle/Lara Kipa, kuras čempionēm zaudēja 0,259 sekundes, bet Robežniece/Bogdanova summā bija 0,512 sekundes lēnākas par uzvarētājām.
Latviešu tuvākās sekotājas amerikānietes Ševonna Forgana/Sofija Kērkbija no labāko četrinieka atpalika vairāk nekā septiņas sekundes desmitdaļas.
Kamaniņu sportā sieviešu divnieku ekipāžu sacensības pirmo reizi bija iekļautas olimpisko spēļu programmā, līdz ar to Robežniece/Bogdanova Kortīnā d’Ampeco piedzīvoja debiju. Startēja 11 ekipāžas.
Turpinājumā otro braucienu aizvadīs vīriešu ekipāžas, tajā skaitā Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kuri pēc pirmā brauciena ir attiecīgi sestajā un devītajā vietā.
Otrdien Latvijas delegācijai pirmo medaļu – sudrabu – sagādāja Elīna Ieva Bota.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.