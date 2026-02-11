Kamaniņu braucējas Marta Robežniece un Kitija Bogdanova 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs

Kamaniņu braucējas Robežniece/Bogdanova izcīna ceturto vietu olimpisko spēļu divnieku ekipāžu sacensībās 0

LETA
20:21, 11. februāris 2026
Ziņas Sports

Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāža Marta Robežniece/Kitija Bogdanova trešdien Kortīnā d’Ampeco izcīnīja ceturto vietu vēsturē pirmajās olimpisko spēļu sieviešu divnieku sacensībās.

TV24
Krievi Maskavas purvos sākuši gaudot – Slaidiņš informē, par ko tas liecina
Kokteilis
Šajos datumos dzimušajiem atlikušo ziemu jābūt īpaši uzmanīgiem – var notikt nelaime 1
FOTO. Viņi mirst no negulēšanas un apsaldējumiem, viņus lamā un gāna. Kādas profesijas meistari šobrīd Kijivā ir pieprasītākie?
Lasīt citas ziņas

Latvietes pirmajā braucienā bija ceturtās, bet otrajā uzrādīja trešo rezultātu, divu braucienu summā labāko trijniekam zaudēja 0,253 sekundes.

Abos braucienos ātrākās bija itālietes Andrea Fetere/Mariona Oberhofere, kuras summā par 0,12 sekundēm pārspēja vācietes Dajanu Eitbergeri/Magdalēnu Mačinu. Trešo vietu izcīnīja austrietes Selīna Egle/Lara Kipa, kuras čempionēm zaudēja 0,259 sekundes, bet Robežniece/Bogdanova summā bija 0,512 sekundes lēnākas par uzvarētājām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Ne tikai gēni! Nosauktas pazīmes, kas var liecināt par ilgu mūžu
Krimināls
“Sūdzējās par sāpēm vēderā.” Vidzemē 12 gadus vecai meitenei mediķi konstatē grūtniecību
Sods par piemiņu? Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents komentē sensacionālo diskvalifikācijas lietu

Latviešu tuvākās sekotājas amerikānietes Ševonna Forgana/Sofija Kērkbija no labāko četrinieka atpalika vairāk nekā septiņas sekundes desmitdaļas.

Kamaniņu sportā sieviešu divnieku ekipāžu sacensības pirmo reizi bija iekļautas olimpisko spēļu programmā, līdz ar to Robežniece/Bogdanova Kortīnā d’Ampeco piedzīvoja debiju. Startēja 11 ekipāžas.

Turpinājumā otro braucienu aizvadīs vīriešu ekipāžas, tajā skaitā Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, kuri pēc pirmā brauciena ir attiecīgi sestajā un devītajā vietā.

Otrdien Latvijas delegācijai pirmo medaļu – sudrabu – sagādāja Elīna Ieva Bota.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
RAKSTA REDAKTORS
Mūsu sudrabotā medaļniece Bota tiek salīdzināta ar vistu? Kāds ir krietni vien pārcenties ar reklāmas aktivitātēm…
Bendika ar ātru slēpojumu izcīna 22. vietu 15 kilometru individuālajā distancē
Latvijas kalnu slēpotājam Opmanim 35. vieta supergiganta disciplīnā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.