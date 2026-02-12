VIDEO. Daugavpils policija pamana ziemai neatbilstoši ģērbtu sievieti – drīz atklājas kas vairāk 0

20:21, 12. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Sociālajos tīklos publicēts video, kurā redzama pašvaldības policijas iejaukšanās Daugavpils pilsētas centrā – aizturēta sieviete, kura, iespējams, atradusies stiprā alkohola reibumā un vadījusi automašīnu.

Kā informē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, sestdienas, 7. februāra, vakarā videonovērošanas kameru redzeslokā nonāca ziemas laikapstākļiem neatbilstoši ģērbta persona. Vienlaikus arī iedzīvotāji ziņoja par sievieti, kura pilsētas centrā pārvietojās bez atbilstoša ziemas apģērba un, iespējams, atradās alkohola reibumā. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai policijas patruļai.

Apsekojot apkārtni, pašvaldības policijas darbinieki autostāvvietā pamanīja automašīnu, kuras braukšanas virziens un manevri šķita neloģiski un aizdomīgi. Pārbaudot transportlīdzekli, tika konstatēts, ka pie stūres atrodas persona, par kuru iepriekš saņemti ziņojumi.

Sieviete sākotnēji nepakļāvās policistu likumiskajām prasībām un mēģināja pamest notikuma vietu. Pienākot pie automašīnas, policisti konstatēja, ka vadītāja nav piesprādzējusies, nespēj skaidri komunicēt un, iespējams, atrodas stiprā reibumā. Sieviete uzvedās bravūrīgi, provocēja policijas darbiniekus un atkārtoti centās aizbraukt.

Ņemot vērā iespējamo apdraudējumu gan pašai sievietei, gan citiem satiksmes dalībniekiem, tika pieņemts lēmums viņu administratīvi aizturēt. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma turpmāko darbu un veica procesuālās darbības.

Pašvaldības policija pateicas iedzīvotājiem par vērību un aicina arī turpmāk ziņot par situācijām, kas var apdraudēt cilvēku veselību, drošību vai sabiedrisko kārtību.

