Iespējams, Vladislavam Heraskevičam pat prātā neienāca, kādas sekas radīs viņa ideja – uzvilkt ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie Ukrainas sportisti. Par šo notikumu šobrīd runā teju visā pasaulē, un par situāciju savu viedokli paudis arī Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimonds Lazdiņš.

Raimonds Lazdiņš, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents: “Latvijas Olimpiskā komiteja ar cieņu izturas pret IBSF Žūrijas pilnvarām un tās atbildību nodrošināt Olimpiskās hartas ievērošanu. Vienlaikus mēs uzskatām, ka šajā gadījumā ir svarīgi skaidri izvērtēt lēmuma pamatojumu un samērīgumu.”

Latvijas un Lietuvas Olimpisko komiteju rīcībā esošā informācija liecina, ka attiecīgajā ķiveres dizainā nebija politisku vēstījumu, saukļu vai aicinājumu rīkoties. Tajā bija attēli, kas pieminēja Ukrainas sportistus, kuri zaudējuši dzīvību karā.

LOK un Lietuvas Olimpiskās komitejas ieskatā sportista nodoms bija paust cieņu un pieminēt bojāgājušos cilvēcīgā un līdzjūtīgā veidā, nevis veicināt politisku aģitāciju.

Olimpiskās komitejas uzsver, ka ir svarīgi respektēt sportistu patieso vēlmi godināt sporta sabiedrības locekļus un stiprināt solidaritātes un cilvēciskās cieņas vērtības.

“Tāpēc esam lūguši papildu skaidrojumu IBSF,” piebilda Lazdiņš.

Jau iepriekš vēstījām, ka arī no saeimas tribīnēm izskanējis nosodījums. Saeima nosoda Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) un tās vadītājas Kērstijas Koventrijas rīcību, pielīdzinot Ukrainas aizstāvēšanās karā kritušo un upuru piemiņu kara propagandai.

Saeima aicina SOK un tās vadību nodrošināt patiesu politisko neitralitāti 2026. gada ziemas olimpisko spēļu laikā, liedzot sporta spēlēs piedalīties agresorvalstu – Krievijas un Baltkrievijas – pārstāvjiem.

“Slava Ukrainai! Varoņiem slava!” pausts lēmuma projektā.

