"Mēs jau neesam miskaste, lai ēstu un dzertu visu tikai tāpēc, ka to pārdod aptiekās!" Infektoloģe par savu redzējumu uzturu bagātinātāju lietošanā
Vai tiešām cilvēkam nav vajadzīgi uztura bagātinātāji? TV24 raidījumā “Uz līnijas” savu redzējumu atklāj Ludmila Vīksna, infektoloģe, RAKUS valdes padomniece infektoloģijas stratēģijas jautājumos.
Vīksna pauž, ka viņa daļēji piekrīt kolēģim, kurš teica, ka uztura bagātinātāji cilvēkam faktiski nav vajadzīgi, ja to vajadzība nav kaut kā pierādīta. Viņa pauž, ka lietot uztura bagātinātājus ir nepieciešams tikai tad, ja ķermenī ir konkrētās vielas iztrūkums. “Mēs jau neesam miskaste, lai ēstu un dzertu visu tikai tāpēc, ka to pārdod aptiekās. To vajag darīt ar prātu,” teic infektoloģe.
Vairāk uzzini video!