Ne tikai gēni! Nosauktas pazīmes, kas var liecināt par ilgu mūžu 0

22:03, 12. februāris 2026
Daudzi cilvēki brīnās, kāpēc daži vecumdienās saglabā enerģiju un aktivitāti, bet citi ātri nogurst un zaudē vitalitāti. Zinātnieki jau sen pēta faktorus, kas veicina ilgmūžību, un ir identificējuši vairākas iezīmes, kas raksturīgas cilvēkiem ar lielāku ilgmūžības potenciālu.

Šīs īpašības nav burvju formula, taču tās bieži novērojamas cilvēkiem, kuri dzīvo ilgāk un veselīgāk.

Kā saprast, ka cilvēkam var būt ilgs mūžs?

Stabils enerģijas līmenis visas dienas garumā

Cilvēkiem, kuri labi panes stresu, neizjūt pēkšņu nogurumu un spēj produktīvi strādāt bez izsīkuma, parasti ir spēcīga sirds un asinsvadu sistēma un līdzsvarots hormonālais līmenis. Stabils enerģijas līmenis tiek uzskatīts par vienu no ilgmūžības pazīmēm.

Ātra atjaunošanās pēc stresa vai noguruma

Daži organismi pēc stresa situācijām atgriežas normālā stāvoklī ātrāk. Ja izdodas nomierināties, atgūt koncentrēšanās spējas un atgriezties pie ierastā ritma bez ilgstošām sekām, tas liecina par noturīgu nervu sistēmu un labi regulētiem organisma mehānismiem.

