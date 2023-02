Ernests Gulbis pateicas līdzjutējiem par atbalstu viņa pēdējās spēlēs Latvijas izlasē, kurā debitēja 2005. gadā, būdams vien 16 gadus vecs. Viņš piedalījies 23 Deivisa kausa cīņās un 52 spēlēs izcīnījis 37 uzvaras, šajā rādītājā panākot līdzšinējo Latvijas rekordistu Andi Jušku, kura bilance ir 37-33. Foto: Evija Trifanova/LETA

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tenisa zvaigznei Ernestam Gulbim atvadas no Latvijas izlases un saviem līdzjutējiem Deivisa kausa mačā “Arēnā Rīga” pret Izraēlu bija emocionālas un nervozas, komandai izlaižot 2:0 pārsvaru un piekāpjoties ar 2:3.

Īpašas spēles

Pasaules pirmās grupas “play off” kārtas duelī Latvijai pretī stājās Izraēla, kuras labākie tenisisti pasaules rangā atrodas ceturtajā simtā. Ārpus ranga pirmā tūkstoša esošais Kārlis Ozoliņš tenisa svētkus arēnā ievadīja ar negaidīti pārliecinošu uzvaru, Ernests Gulbis (289.) turpināja ar panākumu trijos setos. Pēdējā individuālā spēle izlases kreklā un, kā izrādījās, – pēdējā uzvara.

Ernesta Gulbja pārdomas: “Biju uztraucies vairāk, nekā domāju, neatlaida no pirmā līdz pat pēdējam punktam. Emocionāli ļoti grūti un līdz ar to arī fiziski, jo neesmu optimālā formā. Taču labs balanss starp manu un Kārļa maču – ja es arī beigtu tikpat ātri, cilvēki varētu pieprasīt atpakaļ biļešu naudu, bet tagad pretenzijas nevarētu būt. Bija lietas, kas šoreiz nestrādāja, vajadzēja meklēt citus risinājumus, sanāca atrast un taibreikā salauzt spēles gaitu ar medicīnisko pauzi. Man nav veselības problēmu, taču nav bijis pietiekami daudz laika treniņiem, trūkst izturības un bija līdzīgas sajūtas kā tad, kad savainoju paceles cīpslu. Ja būtu pilnīgi atbrīvots, šāda cīņa nesagādātu lielas grūtības. Tādu maču varu nospēlēt daudzmaz normāli gandrīz jebkādā fiziskā stāvoklī, bet tad, kad ir papildu emocionālais spiediens, ir grūti. Bija ļoti interesantas sajūtas, no rīta iekāpu mašīnā un, braucot uz arēnu, jutu, ka šīs spēles ir īpašas. Naktī gulēju normāli, tā man nekad nav bijusi problēma.”

Taibreikā Ernests Gulbis apliecināja klasi, izpildot vairākas netveramas serves. Viņš norādīja, ka tobrīd jau bijis grūti kustēties, tādēļ nekas cits neatlika kā sakoncentrēt spēkus vienam diviem sitieniem. Beigt karjeru izlasē uz pozitīvas nots bijis ļoti svarīgi: “Nomocījos kārtīgi… “Challenger” turnīrā nezinu, vai atrastu spēkus tādā stāvoklī uzvarēt. Atmosfēra arēnā bija kolosāla, gandrīz pilnas tribīnes, atbalsts tieši izšķirošajos brīžos ļoti palīdzēja.”

Acu kontakts

Spēles laikā ik pa brīdim Ernests kaut ko teica tribīņu virzienā. “Tas bija sievai, mammai – tādās stresa situācijās vienmēr mēģini atrast tuvākos cilvēkus, kas tevi vislabāk saprot, viņas bijušas uz ļoti daudzām spēlēm, svarīgi ir atrast acu kontaktu, tas var iedot pārliecību, mieru vai tieši otrādi,” atklāja Ernests Gulbis. “Var būt, ka viss stadions pret tevi, bet ir nozīmīgs kontakts ar tavu loku – treneri, fizioterapeitu, vecākiem. Ja viņi pareizi atbalsta, tad nejūti noskaņu pret sevi.”

Pēdējā laikā Ernests Gulbis strādājot bez noteikta trenera. Līdz kļūšanai par Latvijas Tenisa savienības (LTS) prezidentu septembrī viņš desmit mēnešus pavadījis itāļa Rikardo Pjati akadēmijā, bet tad ar ģimeni pārcēlies uz Rīgu. “Lēmums par kandidēšanu bija ilgi apdomāts un grūts, jo skar arī manus bērnus, kur viņi ies dārziņā, kur dzīvosim. Latvijā īpaši nevaru sagatavoties, tikai uzturēt zināmu formu,” skaidroja 34 gadus vecais tenisists.

Daudz enerģijas prasījuši organizatoriskie darbi. Deivisa kausa sarīkošana “Arēnā Rīga” izmaksājot 250–300 tūkstošus eiro. Šīs bāzes īpašnieks ir ilggadējais LTS prezidents Juris Savickis, bet Ernests nemācēja teikt, vai iedevis īres maksas atlaidi. Savickis maču vēroja klātienē savā ložā, ko joprojām rotā Rīgas “Dinamo” uzraksts. Gulbis gandarīts, ka izdevies dabūt no Starptautiskās tenisa federācijas atļauju arēnu īrēt tikai uz četrām dienām, ne visu nedēļu kā iepriekš, jo tad īres maksa būtu vēl prāvāka.

Vakar dubultspēlē Gulbis un Ozoliņš neatrada pretargumentus Lešema un Cukermana saspēlei. Latvijas izlases līderis juta stīvumu mugurā, līdz ar to otro vienspēli nolēma neaizvadīt. Roberts Štrombahs zaudēja Išajam Olielam (abi rangā piektā simta beigās) un izšķirošajā cīņā Kārlis Ozoliņš trijos setos piekāpās Cukermanam.

“Latvijas izlase katrā karjeras brīdī man nozīmēja ko citu. Sākumā – liels gods, tad saprati, ka jādomā par katru nedēļu, brīvu nedēļu, tolaik Deivisa kausā bija jāspēlē līdz trīs uzvarētiem setiem, tāpēc kādā brīdī tas bija arī apgrūtinājums. Vēlāk atkal – gods, atbildības sajūta, ka varu parādīt pozitīvu piemēru,” no izlases atvadījās Ernests Gulbis, kurš cer vēl aizvadīt vismaz dažus turnīrus, tad pilnvērtīgi pievērsties LTS prezidenta amatam.

Rezultāti. TENISS

DEIVISA KAUSS

Pasaules 1. grupa, “play off”

* Latvija – Izraēla 2:3

K. Ozoliņš – E. Lešems 6-0, 6-3,

E. Gulbis – D. Cukermans 6-1, 2-6, 7-6 (7:2), E. Gulbis/K. Ozoliņš – E. Lešems/D. Cukermans 3-6, 3-6, R. Štrombahs – I. Oliels 1-6, 4-6, K. Ozoliņš – D. Cukermans 7-6 (7:5), 2-6, 4-6