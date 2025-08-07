#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Pāvests Leons XIV.
Foto: ap/scanpix/leta

Pāvests Leons XIV nosauc vienu lietu, kas, viņaprāt, pasauli padarīs labāku 0

LA.LV
14:12, 6. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Pāvests Leons XIV svētdien vairāk nekā miljonam katoļu jauniešu noslēguma Misē, kas bija veltīta nedēļu ilgam jaunās ticīgo paaudzes saietam, sacīja, ka viņi ir “zīme, ka iespējama cita pasaule”, kurā konfliktus var atrisināt ar dialogu, nevis ar ieročiem.

Savā noslēguma svētībā Jauniešu jubilejas ietvaros Leons atcerējās Gazas un Ukrainas jauniešus, kā arī citās kara plosītās valstīs esošos, kuri nevarēja pievienoties šiem svētkiem, ziņo ārvalstu medijs.

“Mēs esam tuvāk nekā jebkad jauniešiem, kuri cieš no vissmagākajām nelaimēm, ko rada citi cilvēki,” sacīja Leons. “Mēs esam ar Gazas jauniešiem. Mēs esam ar Ukrainas jauniešiem, ar tiem no katras asinīm slacītas zemes.”

“Mani jaunie brāļi un māsas, jūs esat zīme, ka iespējama cita pasaule. Brālības un draudzības pasaule, kurā konflikti tiek risināti nevis ar ieročiem, bet ar dialogu.”

Jaunieši nakšņoja plašajos laukos uz dienvidaustrumiem no Romas pēc tam, kad sestdien apmeklēja vigīlijas dievkalpojumu, kuru arī vadīja Leons, kurš no Vatikāna tika atvests ar helikopteru. Šī īpašā jubilejas svinība ir daļa no Svētā gada, kura laikā uz Vatikānu gaidāmi 32 miljoni svētceļnieku, turpinot gadsimtiem ilgo katoļu svētceļojumu tradīciju. Vatikāns pavēstīja, ka pasākumā piedalījās vairāk nekā 1 miljons jauniešu, kā arī 7000 priesteru un 450 bīskapu.

“Tiecieties pēc lielām lietām, pēc svētuma, lai kur jūs atrastos,” jaunie ticīgie tika aicināti. “Nesamierinieties ar mazumiņu. Tad jūs redzēsiet, kā Evaņģēlija gaisma aug ar katru dienu – jūsos un ap jums.”

Leons atgādināja, ka nākamā jauniešu tikšanās būs Pasaules Jauniešu dienās 2027. gada 3.–8. augustā Seulā, Dienvidkorejā.

Nedēļa bija priecīgs saiets, ko rotāja jauniešu dziedātas himnas bruģētajās ielās, rožukroņa lūgšanas laukumos un stundām ilga grēksūdze Cirka Maksimā, kur priesteri deva absolūciju vairāk nekā desmit valodās.

Sestdien Leons arī paziņoja skumju ziņu: divi jaunieši, kas bija devušies svētceļojumā uz Romu, ir miruši – viens, iespējams, no sirdslēkmes –, bet trešais tika hospitalizēts.

Nakts lietus pamodināja svētceļniekus, bet neizbojāja viņu noskaņojumu.

“Vismaz mums bija neliels pārsegs, bet tik un tā nedaudz samirkām. Balss ir mazliet pazudusi. Bija auksti, bet pamodāmies ar skaistu sauli un skatu,” sacīja 20 gadus vecais Soemils Rioss no Puertoriko. “Neskatoties uz grūtībām, bija ļoti skaisti un īpaši būt daļai no šī vēsturiskā mirkļa.”

Māsa Džūlija De Luka no Romas atzina, ka “pamosties bija mazliet grūti”, bet viņa ar nepacietību gaidīja, kad atkal redzēs pāvestu.

“Būs ļoti jauki noslēgt šo ļoti intensīvo nedēļu kopā. Noteikti daudz jautrības, bet arī ļoti daudz izaicinājumu,” viņa sacīja.

