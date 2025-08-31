#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
1.septembris Rīgas ielās un Rīgas Centrāltirgū. Skolēni pērk ziedus, lai sveiktu skolotājus Zinību dienā.
1.septembris Rīgas ielās un Rīgas Centrāltirgū. Skolēni pērk ziedus, lai sveiktu skolotājus Zinību dienā.
Foto: Paula Čurkste/Zane Bitere/LETA

“Es kā mamma un arī skolotāja – nemaz negaidu skolas sākšanos…” Vecāki dalās pārdomās pirms 1. septembra 0

LA.LV
19:23, 31. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Jaunnedēļ bērni aukstā rudens rītā, skaisti saposti, ar puķītēm rokām un miegu actiņās dosies atkal uz skolu. Pirmais septembris klāt. Kāds to gaida, kāds negrib atgriezties skolas solā, citam šis ir jaunas dzīves sākums pirmajā klasē, bet kā jūtas mammas un tēti?

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem, kas dzimuši šajā datumā, ir lemts kļūt bagātiem un slaveniem
RAKSTA REDAKTORS
Tā ir alga vai joks? Ervīns parāda, iespējams, pazemojošāko darba sludinājumu Latvijā sociālo tīklu speciālistam
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Lasīt citas ziņas

“Esmu no tiem retajiem vecākiem, kuri negrib, lai skola sākas. Atkal “režīms”. Tik viegli ir vasarā,” Threads raksta mamma Santa.

“Es kā vecāks un arī skolotāja – nemaz negaidu skolas sākšanos.. Pēc tam jau viss “saies” un būs ok, bet sākums visiem grūts,” norāda kāda sieviete komentāros.

CITI ŠOBRĪD LASA
Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi
Hakeri atstāja virtuālu zīmīti! Kāpēc Latvijas kultūras sistēmas kļuva par mērķi nopietnam kiberuzbrukumam?
Gatavojies pārsteigumiem – no nākamās nedēļas vidus laiks būs siltāks un lietaināks

Laura atzīst, ka arī negrib: “Man patīk, ka ielas ir bez sastrēgumiem, ka nav jāpieslēdzas bērnu mājasdarbiem un treniņu un nodarbību plāniem. Bērni no rītiem izguļas, ir laimīgi; savukārt man ir mans rīta rutīnas cēliens. Ideāli ir vasarā.”

“Es arī negribu, patīk šī vieglā dzīvīte, nav nekādi ierobežojumi, nav nekāds stress ne man, ne meitām,” atklāj Sintija.

“Es atkal pārstāvu pretējo pusi – esmu režīma cilvēks!” norāda Ingūna.

“Es arī negribu skolas sākumu, bet priecājos, ka sporta skola jau darbojas 2-3x nedēļā. Bērns arī, pat nečīkst, ka jāceļas uz treniņu 7 no rīta, attiecīgi tās dažas dienas iet savlaicīgi gulēt,” raksta mamma.

LA.LV Aptauja

Vai tu gaidi skolas sākumu?

  • Jā, protams
  • Nē, negribu "režīmu"
  • Eh, man vienalga

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.