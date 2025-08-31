“Es kā mamma un arī skolotāja – nemaz negaidu skolas sākšanos…” Vecāki dalās pārdomās pirms 1. septembra 0
Jaunnedēļ bērni aukstā rudens rītā, skaisti saposti, ar puķītēm rokām un miegu actiņās dosies atkal uz skolu. Pirmais septembris klāt. Kāds to gaida, kāds negrib atgriezties skolas solā, citam šis ir jaunas dzīves sākums pirmajā klasē, bet kā jūtas mammas un tēti?
“Esmu no tiem retajiem vecākiem, kuri negrib, lai skola sākas. Atkal “režīms”. Tik viegli ir vasarā,” Threads raksta mamma Santa.
“Es kā vecāks un arī skolotāja – nemaz negaidu skolas sākšanos.. Pēc tam jau viss “saies” un būs ok, bet sākums visiem grūts,” norāda kāda sieviete komentāros.
Laura atzīst, ka arī negrib: “Man patīk, ka ielas ir bez sastrēgumiem, ka nav jāpieslēdzas bērnu mājasdarbiem un treniņu un nodarbību plāniem. Bērni no rītiem izguļas, ir laimīgi; savukārt man ir mans rīta rutīnas cēliens. Ideāli ir vasarā.”
“Es arī negribu, patīk šī vieglā dzīvīte, nav nekādi ierobežojumi, nav nekāds stress ne man, ne meitām,” atklāj Sintija.
“Es atkal pārstāvu pretējo pusi – esmu režīma cilvēks!” norāda Ingūna.
“Es arī negribu skolas sākumu, bet priecājos, ka sporta skola jau darbojas 2-3x nedēļā. Bērns arī, pat nečīkst, ka jāceļas uz treniņu 7 no rīta, attiecīgi tās dažas dienas iet savlaicīgi gulēt,” raksta mamma.