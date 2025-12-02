Slavena Krievijas propagandiste pārsteidz TV šovā, publiski atklājot, cik briesmīgi apstākļi Krievijas slimnīcās 0
Krievijas propagandists Margarita Simonjana, kura ārstējas no vēža, negaidīti saskārās ar Krievijas medicīnas realitāti, vēsta Krievijas mediji. Pēc viņas teiktā, vizītes laikā vienā no slimnīcām ar savu 12 gadus veco meitu medicīnas darbinieki rupji uz viņām kliedza tieši pie reģistratūras, raksta dialog.ua.
Simonjana ziņoja, ka slimnīcas personāls pacēla balsi un turpināja būt rupjš pat pēc tam, kad viņu atpazina.
Saskaņā ar propagandista teikto, viens no darbiniekiem tieši pateica: “Pasakiet ministram, ka mums nemaksā par normālu runāšanu.”
Propagandiste piebilda, ka sākotnēji viņa bijusi dusmīga par rupjību, bet pēc tam jutusi kaunu, atzīstot, ka Krievijas valdība gadiem ilgi nav spējusi nodrošināt cilvēkiem pienācīgus dzīves apstākļus.
Viņa teica, ka arī viņas meita bijusi nepatīkami pārsteigta par šo epizodi un sākotnēji pat domājusi, ka tas ir kaut kāds joks.
Pēc tam Simonjana sāka apspriest krievu medicīnas darbinieku skarbos darba apstākļus un zemās algas.
Tomēr viņa joprojām uzsvēra atšķirību starp sevi un parastajiem krieviem, norādot, ka pati dzīvo komfortabli, savukārt sieviete reģistratūrā ir spiesta strādāt par “nieka 18 000 rubļu” un visu mūžu dzīvot nabadzībā.